|
Dünya

Tahran saldırısı sonrası İran ve Azerbaycan arasında kritik temas

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırı hakkında telefonda görüştü.

22:49 . 28/01/2023 Cumartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Reisi, saldırıda hayatını kaybeden güvenlik amiri için taziyelerini iletti, yaralı güvenlik görevlilerine şifa diledi.

Aliyev, Tahran Büyükelçiliğine yönelik terör eylemini şiddetle kınadığını ifade ederek bu kanlı eylemin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve suçluların cezalandırılmasını umduğunu belirtti.

Soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yapan Aliyev, Büyükelçiliğin güvenlik görevlilerinden birinin, üzerine atladığı teröristi korkusuz ve çevik hareketleriyle silahsızlandırdığını anlattı.

Aliyev, teröristin silahsızlandırılmaması durumunda, Büyükelçiliğin diğer çalışanları ile Büyükelçilik binasının apartman bölümünde yaşayan aile bireylerini hedef alacağını belirterek diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise saldırının boyutlarının ilgili kurumlar tarafından soruşturulduğunu mevkidaşına ileten Reisi, "İran ve Azerbaycan arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin kopmaz kültürel ve tarihi bağlara dayandığını" ifade etti.

Reisi, İran ve Azerbaycan hükümetlerinin, "iki ülke arasındaki ilişkilerin düşmanlar tarafından etkilenmesine izin vermeyeceğini" kaydetti.

Olay

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine dün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amirinin hayatını kaybettiği ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirilmişti.

İranlı yetkililer, saldırganın olaydan sonra yakalandığını açıklamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliğinin tahliye edileceğini duyurmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı terör eylemi şeklinde nitelendirmişti.

#Aliyev
#Azerbaycan
#Reisi
#silahlı saldırı
34 dakika önce
default-profile-img
Tahran saldırısı sonrası İran ve Azerbaycan arasında kritik temas
Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı: Dışişleri Bakanlığı duyuru yaptı
Denizli'de milyonlarca yıllık tarihi keşif: Fransa'dan bilim insanları apar topar Türkiye'ye geldi
Hakan Keleş: Gücümüz yetmedi
Şentop'tan İsrail'de Sinegog'a düzenlenen saldırıya kınama
İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı kitlesel protesto
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.