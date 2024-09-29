Tahran'dan misilleme açıklaması: İsrail'e tepki uygun zamanda, İran'ın tercihine göre verilecek

Terör devleti İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı Beyrut'taki bir sığınağa düzenlediği hava operasyonuyla öldürdüğü saldırının ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İngiliz medyasına konuşan bir İsrailli yetkili, Netanyahu'nun ABD ziyaretinin Hizbullah'ı yanıltmaya yönelik bir taktik olduğunu ve suikast emrinin New York'ta verildiğini iddia etti. Öte yandan Lübnanlı uzmanlar, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesinin 'çok büyük ve sert bir darbe' olduğunu, bu suikastın ardından Hizbullah'ın zayıflayacağını ve Lübnan'da değişimlerin olabileceğini öngörüyor.