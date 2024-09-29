logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Tahran'dan misilleme açıklaması: İsrail'e tepki uygun zamanda, İran'ın tercihine göre verilecek

Tahran'dan misilleme açıklaması: İsrail'e tepki uygun zamanda, İran'ın tercihine göre verilecek

22:1829/09/2024, Pazar
G: 29/09/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif açıklama yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif açıklama yaptı.

Günlerdir Lübnan'ın güney bölgeleri ile başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye yoğun bombardımanlar gerçekleştiren İsrail, cuma akşamı düzenlediği saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüğünü ilan etti. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın İsrail'e muhtemel tepkisine ilişkin, "Siyonist rejimin suçlarına karşı İran'ın tepkisi uygun zamanda ve İran'ın tercihine göre verilecek" dedi.

Gazze’de çoğu çocuk 42 bin cana kıyan İsrail, burada soykırıma devam ediyor. Batı Şeria’da ‘yerleşimci’ vahşeti iyice azdı. Terör devleti; Suriye’ye, Irak’a, Yemen’e saldırıyor, peş peşe suikastlar düzenliyor. En son, “Gazze’ye çevireceğini” ilan ettiği Lübnan’da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı katletti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için Hizbullah'ın Tahran'daki temsilciliğinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende bir gazetecinin İran'ın İsrail'e muhtemel tepkisine ilişkin sorusu üzerine Zarif, "Siyonist rejimin suçlarına karşı İran'ın tepkisi uygun zamanda ve İran'ın tercihine göre verilecek." ifadelerini kullandı.
Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah İsrail tarafından öldürüldü.

#İran
#israil
#Zarif

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hastalıkları geçirenler dikkat! Erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz! İşte SGK'nın yayımladığı liste...