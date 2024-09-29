Tahran'dan misilleme açıklaması: İsrail'e tepki uygun zamanda, İran'ın tercihine göre verilecek

Günlerdir Lübnan'ın güney bölgeleri ile başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye yoğun bombardımanlar gerçekleştiren İsrail, cuma akşamı düzenlediği saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüğünü ilan etti. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın İsrail'e muhtemel tepkisine ilişkin, "Siyonist rejimin suçlarına karşı İran'ın tepkisi uygun zamanda ve İran'ın tercihine göre verilecek" dedi.
Gazze’de çoğu çocuk 42 bin cana kıyan İsrail, burada soykırıma devam ediyor. Batı Şeria’da ‘yerleşimci’ vahşeti iyice azdı. Terör devleti; Suriye’ye, Irak’a, Yemen’e saldırıyor, peş peşe suikastlar düzenliyor. En son, “Gazze’ye çevireceğini” ilan ettiği Lübnan’da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı katletti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için Hizbullah'ın Tahran'daki temsilciliğinde düzenlenen anma törenine katıldı.