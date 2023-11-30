Takasta bıraktığı kadar gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine aralık vermeden sürdürdüğü baskınlar sırasında 2 çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü bildirildi. Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’nı “kapalı askeri bölge” ilan ettiği bildirirken, baskın sırasında çok sayıda Filistinlinin de gözaltına alındığı ifade edildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin’de 2 Filistinli çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü belirtildi. İşgalci gücün öldürdüğü çocuklardan birinin 8 yaşındaki Samir el-Ghoul, diğer çocuğun ise 15 yaşındaki Basil Süleyman Ebu el-Wafa olduğu öğrenildi. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde, koşarak bir bölgeden kaçmaya çalışan Filistinli çocuklardan birinin vurularak yere düştüğü görülüyor. Kanlar içinde yerde yatan Filistinli çocuğun, bir arkadaşı tarafından yakındaki bir arabanın önüne taşındığı anlar ekrana yansıyor.

Hastaneleri kuşattı

İşgalci güç, saldırı sırasında kenti ve Cenin Mülteci Kampı’nı “kapalı askeri bölge” ilan etti. Baskınlarını sürdüren İsrail askerlerinin bölgede çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını aktaran yetkililer, “İsrail güçleri, silah ve patlama sesleri arasında, devlet hastanesinin de aralarında bulunduğu kentteki birçok hastaneyi kuşattı” dedi. İsrail güçlerinin, devlet hastanesinin girişinde yaralı Filistinliyi ambulansın içinde gözaltına aldığı belirtildi. İsrail güçleri ve Yahudi terörist yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 244 Filistinli öldürüldü.

Serbest bıraktığı kadar gözaltına aldı

İşgalci güç Hamas ile ateşkes anlaşması sonucu bıraktığı 150 kadın ve çocuk Filistinli yerine yeni gözaltılar yaptı. Filistinli yetkililerin bildirdiğine göre takas anlaşmasının ilk dört gününde işgalci güç 133 Filistinliyi sözde "idari tutuklama" gözaltına aldı. Bu rakam İsrail zindanlarından serbest bıraktığı Filistinli sayısına neredeyse denk gelmesi dikkati çekti. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 3290 tutuklama gerçekleştirdiği belirtiliyor.







