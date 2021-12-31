Dünya Talibandan yeni bir yasak daha Cansız mankenler için talimat verdi
ORTADOĞU

Taliban'dan yeni bir yasak daha: Cansız mankenler için talimat verdi

Afganistan'da ağustos ayında başkenti kontrol altına alarak yönetimi ele geçiren Taliban, ülkedeki mağazaların vitrinlerinde yer alan cansız mankenlerin başlarının sergilenmesine yasak getirdi.

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Talibandan yeni bir yasak daha: Cansız mankenler için talimat verdi
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Taliban hükümetine bağlı İyiliği Emretme ve Kötülükten Men etme Bakanlığı'nca getirilen yeni talimatlar kapsamında, mağaza vitrinlerinde cansız kadın manken başlarının sergilenmesi yasaklandı.

Yeni kararla birlikte mağaza vitrinlerindeki cansız kadın mankenlerinin başları örtülmek zorunda olacak, ya da baş kısmı mankenlerden ayrılacak.

Kadınların sosyal ve kamusal yaşamdan tecrit edilmesi yönünde bir yeni adım olarak yorumlanan bu yasak, cansız mankenler üzerinde kadın simasının görülmesinin 'şeriata uygun olmaması' şeklinde gerekçelendirildi.

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