|
Dünya

Tanzanya'da 5 milyondan fazla küela kuşu itlaf edildi: İHA'lar ile ilaçlanarak öldürüldüler

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da 5 milyondan fazla küela kuşu, mahsullere zarar verdiği gerekçesiyle insansız hava araçlarıyla yapılan ilaçlamayla itlaf edildi.

18:05 . 26/09/2023 Salı
AA
Küela Kuşu

Küela Kuşu

Tanzanya'da 5 milyondan fazla küela kuşunun, mahsullere zarar verdiği gerekçesiyle itlaf edildiği bildirildi.The Tanzania Times'ın haberine göre, ülkenin Manyara bölgesinde 4 bin dönümlük pirinç tarlasını istila eden 5 milyondan fazla küela kuşu, insansız hava araçlarıyla yapılan ilaçlamayla öldürüldü.

İtlaf dört gün sürdü

İlaçlamanın yaklaşık 4 gün sürdüğü, kuşların her gün yaklaşık 50 tonluk mahsule zarar verme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Genellikle pirinç ve buğday tarlalarına zarar veren küela kuşları, Tanzanya'nın kuzey bölgelerinde yaşıyor.

Sürü halinde hareket eden kuşların dünya genelindeki sayısının 1,5 milyarı bulduğu tahmin ediliyor.



#İtlaf
#Küela Kuşu
#Tanzanya
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Vergisiz bilgisayar satışı ne zaman? Bilgisayar fiyatları yarı yarıya inecek!