Tanzanya'da 5 milyondan fazla küela kuşu itlaf edildi: İHA'lar ile ilaçlanarak öldürüldüler

Tanzanya'da 5 milyondan fazla küela kuşunun, mahsullere zarar verdiği gerekçesiyle itlaf edildiği bildirildi.The Tanzania Times'ın haberine göre, ülkenin Manyara bölgesinde 4 bin dönümlük pirinç tarlasını istila eden 5 milyondan fazla küela kuşu, insansız hava araçlarıyla yapılan ilaçlamayla öldürüldü.