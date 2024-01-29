TBMM Başkanı Kurtulmuş 'İslam ülkeleri İsrail'e karşı birlikte irade göstermeli' diyerek üç önemli konuya dikkat çekti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile görüştü. TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş ve Musalam, Bahreyn Ulusal Meclisi'ndeki baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ve Bahreyn'in iki dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek kendilerini evlerinde gibi hissetmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İki ülkenin ticari ilişkilerinin büyük potansiyel taşıdığını belirten Kurtulmuş, mevcut ilişkilerin farklı sektörlerde daha ileri düzeye çıkabileceğine inandığını belirtti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, iki ülke arasında karşılıklı vize serbestisinin olmasını da önemsediklerini ifade etti.
"KKTC'nin tanınmasına destek vermemiz gerekiyor"
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'in, İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı katliamları karşısındaki duruşundan dolayı teşekkürlerini iletti.
- "Lahey'de çıkan karar bu durumu destekliyor. Uluslararası alanda Netanyahu'yu yalnızlaştırmak ve devamında Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne konuyu götürmek önemlidir.
- İkinci alan ise insanlık konusudur. Tüm dünyada farklı inançlardan insanlar bu zulme karşı çıkıyor ve 'yeter artık' diyor. Bu, insanlık için önemli bir gelişmedir. Halklar bu insanlık cephesini kendisi kurmuştur ancak şimdi de devletler, hükümetler buna destek vermelidir.
- Üçüncü cephe ise İslam ülkelerinin durumudur. İsrail'in en büyük gücü sahip olduğu imkan, silah ya da arkasındaki destek değil, İslam ülkelerinin dağınıklığı ve birlikte irade gösterememesidir.
- Bu üç alanda birlikte çalışarak, Filistinli kardeşlerimize destek olarak bölgede kalıcı, güzel bir sonuç alabiliriz. Aksi halde bu saldırılar, durdurulamaz ise bölgede ve dünyada yeni çatışmaların kaynağı olacaktır"
Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirterek iki ülke parlamentoları olarak Bahreyn ve Türkiye arasında siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkileri daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini belirtti.
Türkiye'nin uluslararası platformlarda Filistin için verdiği mücadeleyi takdirle karşıladıklarını vurgulayarak desteklediklerini dile getiren Al Musalam, kendilerinin de aynı şekilde hareket ettiklerini söyledi.
Al Musalam, Filistin'de çözümün, tam bağımsız ve başkenti Kudüs olan devletin kurulması olacağını belirterek, Bahreyn olarak Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmesine karşı olduklarını kaydetti.