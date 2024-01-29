TBMM Başkanı Kurtulmuş 'İslam ülkeleri İsrail'e karşı birlikte irade göstermeli' diyerek üç önemli konuya dikkat çekti

İkinci alan ise insanlık konusudur. Tüm dünyada farklı inançlardan insanlar bu zulme karşı çıkıyor ve 'yeter artık' diyor. Bu, insanlık için önemli bir gelişmedir. Halklar bu insanlık cephesini kendisi kurmuştur ancak şimdi de devletler, hükümetler buna destek vermelidir.