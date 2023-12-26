TBMM'de komisyondan geçen İsveç'in NATO üyeliği teklifine ilişkin ABD'den açıklama

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklif, TBMM'de komisyondan geçti.
Söz konusu gelişme sonrası ABD'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.
Teklifin komisyondan geçmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğü belirtildi.
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM'de komisyondan geçmesine dair açıklamada bulundu.
Bakanlık açıklamasında, "Başkan Biden, uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği açık desteği sürdürmektedir ki bu durum NATO'nun operasyon kabiliyetini geliştirecektir." ifadelerine yer verildi.
TBMM Dış İlişkiler Komisyonunda İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin teklifin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'ya F-16 satışına ilişkin Kongreye resmi bildirim yapılıncaya kadar bu tür dış silah satım süreçlerine ilişkin açıklama veya yorum yapamayacaklarını da belirtti.
NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.