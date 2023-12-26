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TBMM'de komisyondan geçen İsveç'in NATO üyeliği teklifine ilişkin ABD'den açıklama

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM'de komisyondan geçmesinin ardından ABD'den açıklama geldi. Teklifin komisyondan geçmesinin memnuniyetle karşılandığı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğü bildirdi.

Semih Bozkuş
21:11 - 26/12/2023 Tuesday
Güncelleme: 21:36 - 26/12/2023 Tuesday
Yeni Şafak
İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklif TBMM'de komisyondan geçti.
İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklif TBMM'de komisyondan geçti.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklif, TBMM'de komisyondan geçti.

Söz konusu gelişme sonrası ABD'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Teklifin komisyondan geçmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğü belirtildi.

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM'de komisyondan geçmesine dair açıklamada bulundu.

Bakanlık açıklamasında, "Başkan Biden, uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği açık desteği sürdürmektedir ki bu durum NATO'nun operasyon kabiliyetini geliştirecektir." ifadelerine yer verildi.

TBMM Dış İlişkiler Komisyonunda İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin teklifin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'ya F-16 satışına ilişkin Kongreye resmi bildirim yapılıncaya kadar bu tür dış silah satım süreçlerine ilişkin açıklama veya yorum yapamayacaklarını da belirtti.

NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.


#ABD
#İsveç
#NATO
#Türkiye
#Türkiye'ye F-16 satışı
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