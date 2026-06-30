Tehcir planına farklı kılıf

İsrail’deki Kanal 13 televizyonunun haberine göre, ülkedeki siyasi ve güvenlik mekanizmaları, Gazze'deki Filistinlilerin tehcir edilmesi planından söz ederken "gönüllü göç" ifadesini kullanmayı bırakma kararı aldı. Bu adımın, planın başarısızlığını örtbas etmek ve uluslararası alanda daha geniş bir kabul sağlamak amacıyla atıldığı ifade edildi. Haberde, kararın, önceki isimlendirmenin doğrudan bir "transfer" (zorunlu göç ettirme) propagandası olarak görülmesi ve uluslararası alanda sert eleştirilere yol açmasının ardından geldiği aktarıldı. Bu eleştiriler nedeniyle birçok ülkenin İsrail ile iş birliği yapmaktan veya Gazze'den Filistinlileri kabul etmekten kaçındığı kaydedildi. İsmi açıklanmayan yetkililere dayandırılan bilgilere göre, güvenlik ve istihbarat kurumları da dahil olmak üzere ilgili tüm birimlere, girişimi uluslararası arenada daha kabul edilebilir bir formatta yeniden sunmaları için talimatlar iletildi. Görüşmelere katılan kaynaklar, terminoloji değişikliğinin ilgili ülkelerin tutumlarını yumuşatabileceğini ve sekteye uğrayan tehcir planını yeniden canlandırabileceğini umuyor.