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Tehcir planına farklı kılıf

Tehcir planına farklı kılıf

04:0030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Filistin.
Filistin.

Haydut devlet İsrail, Gazze'deki Filistinlileri tehcir etme planına yönelik uluslararası tepkileri hafifletmek ve diplomatik kabul görmek amacıyla daha önce kullandığı "gönüllü göç" ifadesini "serbest hareket planı" olarak değiştirme kararı aldı.

İsrail’deki Kanal 13 televizyonunun haberine göre, ülkedeki siyasi ve güvenlik mekanizmaları, Gazze'deki Filistinlilerin tehcir edilmesi planından söz ederken "gönüllü göç" ifadesini kullanmayı bırakma kararı aldı. Bu adımın, planın başarısızlığını örtbas etmek ve uluslararası alanda daha geniş bir kabul sağlamak amacıyla atıldığı ifade edildi. Haberde, kararın, önceki isimlendirmenin doğrudan bir "transfer" (zorunlu göç ettirme) propagandası olarak görülmesi ve uluslararası alanda sert eleştirilere yol açmasının ardından geldiği aktarıldı. Bu eleştiriler nedeniyle birçok ülkenin İsrail ile iş birliği yapmaktan veya Gazze'den Filistinlileri kabul etmekten kaçındığı kaydedildi. İsmi açıklanmayan yetkililere dayandırılan bilgilere göre, güvenlik ve istihbarat kurumları da dahil olmak üzere ilgili tüm birimlere, girişimi uluslararası arenada daha kabul edilebilir bir formatta yeniden sunmaları için talimatlar iletildi. Görüşmelere katılan kaynaklar, terminoloji değişikliğinin ilgili ülkelerin tutumlarını yumuşatabileceğini ve sekteye uğrayan tehcir planını yeniden canlandırabileceğini umuyor.

GAZZE'Yİ BOŞALTACAK

Kanal 13'e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, Hamas'ın Gazze'deki varlığının hâlâ sürdüğünü belirterek İsrail'in Gazze'deki mümkün olan en fazla sayıda Filistinliyi bölgeden ayrılmaya teşvik etmeye çalıştığını söyledi. Söz konusu yetkili, bu durumun Gazze'de gelecekte yapılacak düzenlemeleri kolaylaştırabileceğini öne sürdü. İfade değişikliği, İsrail'in Gazze'den Filistinlileri kabul edecek ülkeler bulmaya yönelik aylardır süren ancak netice vermeyen girişimlerinin ardından geldi. İsrail, tehcir planlarını uzun süredir "gönüllü göç" iddiaları altında gündemde tutarken, yürüttüğü yoğun saldırılar, yaşam alanlarının yıkımı ve ablukanın sıkılaştırılmasıyla Gazze'yi kasıtlı olarak yaşanamaz bir yer haline getirdi. Filistin Yönetimi, Hamas ve bölge ülkeleri, bu hamlelere karşı defalarca uyarıda bulunarak tehcir planlarını kesin bir dille reddettiklerini açıklamıştı.



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