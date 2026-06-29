Gazze’nin Cibaliye bölgesindeki Filistinlilere yemek dağıtımı yapıldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Bir hayır kurumu, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinlilere yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.

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