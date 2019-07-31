Dünya Teksastaki yangında 6 kişi yaralandı
AFRİKA

Teksas’taki yangında 6 kişi yaralandı

Teksas’taki yangında 6 kişi yaralandı

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafinerisinde çıkan yangında 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Yangın henüz kontrol altına alınamamışken çıkan dumanlar kilometre öteden görülebiliyor.
Yangın henüz kontrol altına alınamamışken çıkan dumanlar kilometre öteden görülebiliyor.

Texas eyaletinin Baytown şehrinde çıkan rafineri yangınında 6 kişinin yaralandığı aktarılırken yetkililerin vatandaşlara güvenli yerlere gitmeleri yönündeki çağrısını yinelediği kaydedildi.

Baytown Belediyesinden yapılan açıklamada, bu çağrının ExxonMobile tarafından önlem amacı ile önerildiği belirtildi. Baytown Oefins Fabrikasında gerçekleşen patlamalar çevreden hissedilirken Halk Bilinçlendirme Acil Müdahale (CAER) yaptığı açıklamada, “Yangını söndürmeye çalışıyorlar, önlem olarak bizim endüstriyel Hijyen personelimiz fabrika çevresinde ve yaşanılan bölgelerde hava kalitesini takip ediyor” denildi.

Harris County Acil Durum ofisinden de durumun takip edildiği bilgisi verildi. Yangın henüz kontrol altına alınamamışken çıkan dumanlar kilometre öteden görülebiliyor.

  • Çıkan yangında ölü olmadığı belirtilirken yangının sebebi hakkında bir açıklama henüz yapılmadı.
Kral Selmana taziye telefonu

Kral Selman'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü.
Almanyada tatsız prova

Almanya'da tatsız prova

​Fenerbahçe oynadığı iki hazırlık maçında toplam 11 gol yedi.
FED faizleri düşürdü

FED faizleri düşürdü

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, FED faizleri 25 puan indirdi.
Forma giymeyecek!

Forma giymeyecek!

​Falcao'dan G.Saraylıları heyecanlandıran karar.
50'nci de TSK envanterinde

50'nci de TSK envanterinde

TUSAŞ, 50. ATAK helikopterinin teslimatının yapıldığını duyurdu.
Türk pilotlar dönüyor

Türk pilotlar dönüyor

Türkiye'nin F-35 program ortaklığı askıya alınmıştı.

'Barış Koridoru'na<br>tamamlayıcı rol!

'Barış Koridoru'na
tamamlayıcı rol!

Uzmanlara göre 'güvenli bölge' Türkiye için ara formül.

Cumhurbaşkanı talimat verdi

Cumhurbaşkanı talimat verdi

Düzce'deki felaketten etkilenen KOBİ'lere destek.

Sonsuza kadar kalacak

Sonsuza kadar kalacak

​Netanyahu, Batı Şeria işgali konusunda meydan okudu.
Türkiye'nin en uzunu

Türkiye'nin en uzunu

​1,5 saatlik yol tünel ile 45 dakikaya kadar düşecek.
Sürekli renk değiştiriyor

Sürekli renk değiştiriyor

Mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.
Bahçeli'ye <br>evinde ziyaret

Bahçeli'ye
evinde ziyaret

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Ankara'da görüştü.
BAE İran ile yakınlaşıyor

BAE İran ile yakınlaşıyor

BAE-İran 6 yıl aradan sonra yeniden Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdi.
Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

Bor karbür üretimi anlaşmasında sona gelindi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.