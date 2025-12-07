Tel Aviv’de soykırım fuarı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin aktardığı bilgiye göre, İsrail Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen silah fuarı, Batılı ülkelerden geniş çaplı bir rağbet görüyor. ABD, Almanya, Norveç, Yunanistan ve Kanada gibi ülkeler, fuara üst düzey heyetlerle katılım gösterdi. Fuarda sergilenen silahlar, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlattığı soykırım sürecinde Filistinli sivillere yönelik düzenlediği bombardımanlarda kullandığı silahlardan oluşuyor. İşgal ordusu, bu süreçte 70 bini aşkın Filistinliyi katlederken soykırımı silahlarını deneme fırsatı olarak da kullanmıştı. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından Tel Aviv Üniversitesi Kampüsü’nde yapılan fuarda, silahların tanıtımı için Gazze’de düzenlenen bombardımanlara ait videolar katılımcılara gösterildi. Özellikle Gazze’de kadın ve çocukların sığındığı çadırları hedef alan insansız hava araçlarının (İHA) binaların ve kampların üzerindeki uçuşu ekranlara yansıtıldı.

İsrailli silah firmaları, soykırımda ürünlerinin nasıl kullanıldığına dair sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

BATILILAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Fuara katılan Batılı ülkeler arasında ABD’nin yanı sıra, Almanya, Norveç ve Kanada başı çekiyor. Asya’dan ise Özbekistan, Singapur ve Hindistan’ın ilgisi dikkat çekiyor. Gazze’de İsrail’in Filistinlilere yönelik işlediği soykırımın başlamasıyla tüm boykot çağrılarına rağmen İsrail'in silah ihracatı, 2024'te rekor kırarak 14,8 milyar dolara ulaştı. İsrail Savunma Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl İsrail savunma teknolojisinin en büyük alıcısı Avrupa oldu. Avrupa ülkelerine yapılan satışlar, ihracatın yüzde 54'ünü oluştururken, bu oran 2023'te yüzde 35'ti. İsrail’in Gazze’de işlediği katliamlar nedeniyle silah satış anlaşmalarını durdurduğunu ilan eden İngiltere ve Almanya da fuara heyet gönderdi. İngiltere, İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerin Londra'da eylülde düzenlenen savunma fuarı DSEI UK 2025'e katılmasına izin vermemişti.

ALMANYA İLE TARİHİN EN BÜYÜK ANLAŞMASI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunmasını güçlendirmeye yönelen Avrupa ülkeleri için en popüler İsrail ürünü olarak Arrow-3 hava savunma sitemi öne çıkıyor. Almanya, ağustos ayında Gazze’deki soykırım nedeniyle İsrail ile silah alım-satımını durdurma kararı almıştı. Ancak 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes sonrası Berlin, Tel Aviv ile İsrail tarihinin en büyük silah satışı anlaşmasını imzaladı. Maliyeti 3 milyar doları aşan anlaşma kapsamında İsrail, geçtiğimiz günlerde Almanya’ya ilk Arrow-3 hava savunma sistemi partisini teslim etmişti.

YUNANİSTAN’IN SAVUNMASI İSRAİL’E EMANET

Avrupa’da savunmasını güçlendirmek için İsrail’e yanaşan bir başka ülke ise Yunanistan. Atina yönetimi, geçtiğimiz ay İsrail ile kapsamlı bir hava savunma manzumesi oluşturması için anlaşmıştı. Yunanistan Parlamentosu da İsrail'den 36 PULS tipi çok namlulu roketatar sistemi alımını onayladı. Parlamento Savunma ve Dışişleri Komitesi, İsrail merkezli Elbit Systems firmasından 36 adet PULS tipi çoklu roketatar sisteminin tedarikine onay verildiğini dün duyurdu. Yunanistan ayrıca, İsrail silahlarıyla kurulacak hava savunma manzumesinde Arrow-3 sistemlerinin de yer almasını istiyor.

RUS TEHDİDİNİ BAHANE EDİYORLAR

WSJ’de yer alan haberde, Avrupa ülkelerinin Ukrayna savaşıyla birlikte artan tehdide karşı askeri teknoloji arayışında olduğu, İsrail'in Gazze'de test ettiği silahlara büyük ilgi duyduğu belirtiliyor. Fuara katılan Avrupalı girişim sermayesi şirketi JOIN Capital'dan Sebastian Von Ribbentrop, konuya dair yaptığı değerlendirmede, "Tehdit giderek büyüyor. Bir aciliyet hissi var" dedi.











