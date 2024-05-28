Terör devleti durmuyor! İsrail tankları Refah'ın merkezine girdi

Terör devleti İsrail'in savaş uçakları, Refah ilinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadır kampı bombaladı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 45 Filistinli yanarak can verdi. Saldırı sonucu kampta çıkan yangında barınaklar küle döndü. Yaşanan katliamın ardından büyük bir insani dram ortaya çıktı. Açlıkla mücadele eden çocuklar yanmış çadırlar ve cesetler arasında yiyecek aramaya başladı. Hatta bazı minikler enkazda buldukları şekerleri topladı. İşte Refah'ta yaşanan İsrail vahşeti sonrası ortaya çıkan yürek yakıcı manzaralar...