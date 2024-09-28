Terör devleti Hizbullah'ın merkezini vurdu: Karargâha saldırı

Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın karargâhı olduğu iddia edilen bölgeyi vurdu. 6 binaya en az 15 sığınak delici bomba attı, İsrail basını haberlerinde "Nasrallah'ın öldürüldüğü değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.
İSRAİL: HİZBULLAH MERKEZİNİ VURDUK
- İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargâhını hedef aldıklarını açıkladı. Hizbullah'ın karargâhını sivil yapıların altına gizlediğini savunan Hagari, hedef aldıkları isme ilişkin bilgi paylaşmadı.
ORDU ARAŞTIRIYOR
İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut'taki bombardımanında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını öne sürdü. Yediot Ahranot gazetesi, Beyrut saldırısının gerçekleştiği anlarda Netanyahu'nun BM'de basın toplantısı düzenlediğini ve askeri danışmanının yanına gelmesinin ardından basın toplantısını hızla terk ettiğini yazdı. İsrail ordu radyosunun haberinde, hedef alınan noktada "Nasrallah'ın bulunup bulunmadığını ordunun araştırdığını" belirtildi. İran basını ise Hizbullah'a atıfla Hasan Nasrallah'ın iyi olduğunu yazdı.
ROKETLERLE KARŞILIK
KURMAY KADROSU HEDEFTE
Dün Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı hedef alan İsrail, son aylarda Lübnan’a yönelik saldırılarını artırdı. İsrail, operasyonlarda çok sayıda Hizbullah komutanını öldürdü. Temmuz ayında Hizbullah’ın iki numaralı ismi Fuad Şükür’ü hava operasyonuyla katleden terör devleti 10'a yakın Hizbullah liderini katletti.
TÜM ŞEHİRDE KORKU VE PANİK
- Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesindeki Dahiye'de Hizbullah karargâhını hedef alan saldırı, şehrin sahil bölgesinde bile hissedildi. Saldırı ile şehrin merkezinde büyük bir patlama sesi duyuldu, cam ve kapılar titredi. Tüm şehirde büyük korku ve paniğe sebep olan saldırı sonrası İsrail ordusu akşam saatlerinde de el-Leyleki ve el-Hadas mahallelerinin boşaltılmasını istedi. Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salim Baddoura, "İsrail'in Lübnan'a karşı benzeri görülmemiş büyüklükte saldırısı var ve bu tüm hızıyla sürüyor" dedi.
KATLİAM EMRİNİ ABD'DEN VERDİ
- İsrail Başbakanı Netanyahu saldırı emrini ABD'de, BM'deki konuşmasından hemen sonra verdi. Tel Aviv yönetimi, 'Saldırıyı ABD'ye haber verdik' derken, Washington 'Haberimiz yok' açıklaması yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, "ABD'nin, İsrail'in eyleminde hiçbir bilgisi ve dahli yoktu" açıklamasında bulundu.
Hizbullah'ın silah yolu hedefte
On gündür Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine yoğun bombardıman düzenleyerek çok sayıda füze rampası ve silah deposunu imha eden İsrail, örgütün İran'dan silah sevkiyatını hedefe koydu. Kudüs'ün batısındaki Tel Nof Hava Üssü'nü ziyareti sırasında ordu komutanlarına konuşan İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, örgütün son günlerde maruz kaldığı darbeleri İran'dan silah alarak telafi etmesinin önüne geçilmesinin öncelikleri haline geldiğini söyledi. İsrail ordusunun Güney Lübnan'da Hizbullah'a karşı bir kara harekatına hazırlandığını dile getiren Bar, "Lübnan'da bugüne kadar yaptığımız bombardımanlarla örgüte verdirdiğimiz kayıpların İran'dan silah transferiyle telafi edilmesine izin vermememiz gerekiyor" dedi. Hizbullah'ın silah seykiyatı için kullandığı en önemli güzergahlarından birinin Suriye-Lübnan sınırı olduğu biliniyor.
SURİYE-LÜBNAN SINIRINI VURDU
İşgalci İsrail ordusu da son dönemde sınır bölgesine yönelik saldırılarını artırarak bu bağlantıyı kesmeye çabalıyor. SANA'nın verdiği bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün sabaha karşı bölgede bulunan Kufeyr Yabus beldesi yakınlarına bombardıman düzenledi. Saldırıda, Esed rejimine bağlı 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bombardımanlara hedef olan bölgenin Lübnan'dan Suriye'ye geçen mülteciler tarafından kullanılan bir güzergah olduğu da belirlenirken, saldırının 23 kişinin ölümüne 8 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu aktarılmıştı.
Felaket yaşanıyor
- Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, İsrail'in son dönemde artan Lübnan'a yönelik saldırılarının Lübnan halkına felaketi yaşattığını ve altyapıyı çökerttiğini bildirdi. BM Cenevre Ofisi'nde yapılan Lübnan'a ilişkin oturuma bağlanarak son durumu aktaran BM'nin Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü Imran Riza, "Lübnan'da son dönemde artan gerginlik tam anlamıyla felaket niteliğinde. İsrail'in 23 Eylül'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki insanların son bir yıldır korku içinde yaşıyor" dedi. Lübnan'daki durumu Gazze'ye benzeten Riza, "Maalesef sadece birkaç gün içinde yüz binlerce kişi kendilerinin de benzer bir kaderle karşı karşıya olduklarını hissediyor. Şiddetteki artış daha önce etkilenmemiş bölgelere yayıldı ve ülke genelinde evlerin ve altyapının yaygın bir şekilde yıkılmasına yol açtı" diye konuştu.
GÜNEYDE 37 HASTANE KAPANDI
- İsrail'in son 10 gündür Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında sivil altyapı tahrip olurken en az 200 bin sivil bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bölgedeki 317 devlet hastanesinden 37'si saldırıya uğrama endişesiyle hizmetlerini durdurmak zorunda kaldı.
Cibaliye'de okulu vurdu
İşgalci İsrail ordusu, bir yandan Hizbullah ile gerilimi artırarak dikkatleri Lübnan'a çevirirken diğer yandan da Gazze'ye vahşi saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu dün, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye’de yerinden edilen Filistinli sivillerin sığındığı Hafsa El Falouja Okulu’na saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. İşgal güçlerinin Cibaliye'de bir eve de bombardıman düzenlediğini aktaran Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, aynı aileden dört kişinin daha yaşamını yitirdiğini aktardı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 86 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana 357'nci gününü geride bırakan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 534’e, yaralıların sayısının 96 bin 92’ye yükseldiği kaydedildi.