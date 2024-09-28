Terör devleti Hizbullah'ın merkezini vurdu: Karargâha saldırı

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, İsrail'in son dönemde artan Lübnan'a yönelik saldırılarının Lübnan halkına felaketi yaşattığını ve altyapıyı çökerttiğini bildirdi. BM Cenevre Ofisi'nde yapılan Lübnan'a ilişkin oturuma bağlanarak son durumu aktaran BM'nin Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü Imran Riza, "Lübnan'da son dönemde artan gerginlik tam anlamıyla felaket niteliğinde. İsrail'in 23 Eylül'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki insanların son bir yıldır korku içinde yaşıyor" dedi. Lübnan'daki durumu Gazze'ye benzeten Riza, "Maalesef sadece birkaç gün içinde yüz binlerce kişi kendilerinin de benzer bir kaderle karşı karşıya olduklarını hissediyor. Şiddetteki artış daha önce etkilenmemiş bölgelere yayıldı ve ülke genelinde evlerin ve altyapının yaygın bir şekilde yıkılmasına yol açtı" diye konuştu.