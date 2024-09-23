Terör devleti İsrail Beyrut'u vurdu

Açıklamaya göre, "her ne pahasına olursa olsun savaştan kaçınılmalıdır" çağrısında bulunan İspanya hükümeti,

"Tüm taraflar sivil hayata ve Uluslararası İnsancıl Hukukun temel ilkelerine saygı duymalıdır. Gerilimin düşürülmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerekiyor. Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes, bölgesel gerilimin azaltılması için mutlaka gereklidir.