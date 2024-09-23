Terör devleti İsrail Beyrut'u vurdu

Terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü. İsrail geçtiğimiz saatlerde de Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı başlatmış ve en az 274 kişiyi katletmişti.
Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, İsrail Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlattı.
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 274'e çıktığını, yaralıların sayısının bini aştığını duyurdu.
Terör devleti İsrail Beyrut'u da vurdu
Terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da hava saldırısı düzenledi.
Hizbullah'ın güçlü olduğu mahalleyi vurdular
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre; saldırı, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi.
Saldırı sonrası sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri bölgeye intikal etti.
İsrail saldırıyı üstlendi
İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.
Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü.
Saldırıda can kaybı ya da yaralı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Lübnan'dan karşı saldırı
Saldırı sonrası Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Hayfa çevresine bir dizi roket atıldı.
Atılan roketler, İsrail hava savunma sistemi tarafından düşürüldü.
BM gerginlikten endişeli
İspanya, terör devletini kınadı
İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve doğusuna yönelik hava saldırılarını kınayarak, "yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırılardan derin dehşet duyduğunu" açıkladı.