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Terör devleti İsrail Beyrut'u vurdu

Terör devleti İsrail Beyrut'u vurdu

18:5223/09/2024, پیر
G: 23/09/2024, پیر
AA
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Terör devleti tarafından vurulduğu belirtilen Beyrut'ta sivillerin yaşadığı alandaki dumanlar.
Terör devleti tarafından vurulduğu belirtilen Beyrut'ta sivillerin yaşadığı alandaki dumanlar.

Terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü. İsrail geçtiğimiz saatlerde de Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı başlatmış ve en az 274 kişiyi katletmişti.

Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, İsrail Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlattı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 274'e çıktığını, yaralıların sayısının bini aştığını duyurdu.

Terör devleti İsrail Beyrut'u da vurdu

Terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da hava saldırısı düzenledi.

Hizbullah'ın güçlü olduğu mahalleyi vurdular

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre; saldırı, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi.

Saldırı sonrası sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri bölgeye intikal etti.

İsrail saldırıyı üstlendi

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü.

Saldırıda can kaybı ya da yaralı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'dan karşı saldırı

Saldırı sonrası Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Hayfa çevresine bir dizi roket atıldı.

Atılan roketler, İsrail hava savunma sistemi tarafından düşürüldü.

BM gerginlikten endişeli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Lübnan sınırında artan gerginlikten endişe duyduğunu belirterek,
"İki tarafı da daha güvenli kılacak çözüm askeri çözüm değil."
uyarısında bulundu.

İspanya, terör devletini kınadı

İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve doğusuna yönelik hava saldırılarını kınayarak, "yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırılardan derin dehşet duyduğunu" açıkladı.

Açıklamaya göre, "her ne pahasına olursa olsun savaştan kaçınılmalıdır" çağrısında bulunan İspanya hükümeti,
"Tüm taraflar sivil hayata ve Uluslararası İnsancıl Hukukun temel ilkelerine saygı duymalıdır. Gerilimin düşürülmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerekiyor. Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes, bölgesel gerilimin azaltılması için mutlaka gereklidir.
" görüşünü savundu.


#İsrail
#Lübnan
#Beyrut

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