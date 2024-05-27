Terör devleti İsrail Refah'taki çadır kentte katliam yaptı: Onlarca insan diri diri yandı!

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.









Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.













Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.





Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." dedi.





Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

'Tüm sınırları aşan bir katliam'

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırının "tüm sınırları aşan bir katliam" olduğunu ve uluslararası meşruiyet kararlarına ve özellikle de Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına bir meydan okuma olduğunu vurguladı. Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun Refah'ta yerlerinden edilenlerin çadırlarını kasıtlı olarak hedef alması, tüm sınırları aşan bir katliamdır ve Filistin halkını hedef alan bu suçların derhal durdurulması için acil müdahaleyi gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne, "İsrail işgal güçlerinin bu iğrenç katliamı gerçekleştirmesi, Uluslararası Adalet Divanı'nın, Refah'ın hedef alınmaması ve Filistin halkına koruma sağlamanın gerekliliği konusundaki açık ve net kararı başta olmak üzere uluslararası meşruiyete sahip tüm kararlara bir meydan okumadır" açıklamalasını yaptı.

'Kayıpları arama çalışmaları sürüyor'

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

UAD, 24 Mayıs'ta yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.





Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Katliam saldırısının ardından Hamas'tan çağrı

Terör devleti İsrail'in alçak saldırısının ardından Hamas tarafından yapılan yapılan açıklamada, ''Tüm taraflardan, özellikle Mısır'daki kardeşlerimizden, İsrail işgal güçlerini Refah sınır kapısından çekilmeye zorlamak için baskı yapmasını talep ediyoruz'' ifadeleri kullandıldı.

AK Parti saldırıyı lanetledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör devleti İsrail'in Refah'a yönelik saldırısını lanetlediği bir mesaj yayımladı. Çelik, ''İsrail savaş uçaklarının Gazze’de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz. Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır. Uluslararası toplumun bu soykırım eylemlerine son vermesini engelleyenler bu suça ortaktırlar.'' ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütünden çağrı

Uluslararası Af Örgütü ise İsrail'in Gazze'ye yönelik üç saldırısına ilişkin savaş suçları soruşturması çağrısında bulundu Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC), Nisan ayında Gazze Şeridi'nde 32'si çocuk 44 Filistinli sivilin ölümüne yol açan üç İsrail saldırısını soruşturmaya çağırdı.

'İnsanlar diri diri yandı'

Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurun açıklamasına rağmen Refah'ta yapılan saldırı, dünya basınında da geniş yer aldı.

Katar merkezli Al Jazeera , İsrail'in güvenli bölgeye saldırdığını belirttiği haberinde "İsrail güvenli bölgeye saldırdı, insanlar diri diri yandı" ifadelerini kullandı.

ABD'den skandal açıklamalar

Hamas'ın saldırılardan sorumlu tuttuğu ABD ise skandal bir açıklamaya imza attı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'nin Refah'ta İsrail saldırısına ilişkin raporlardan haberdar olduğunu ve konuyla ilgili daha fazla bilgi topladığını vurguladı.

Alman basını 'terör operasyonu' dedi

Alman devlet kanalı ARD'ye bağlı Tagesschau, İsrail savaş uçaklarının Refah saldırısını terör operasyonu gibi paylaştı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Kızılay'a göre yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 22 kişi öldü. İsrail, Refah'taki Hamas teröristlerine hava saldırılarını teyit etti" ifadeleri kullanıldı. 200 günü aşkın süredir bebekleri katleden katil İsrail'i aklamaya çalıştı.

'Refah'ta bu sayıda ölü ve yaralıyı barındıracak hastane yok'

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Refah kentinde bu sayıda ölü ve yaralıyı barındırabilecek hastane bulunmadığından ambulans ekipleri ölü ve yaralıları taşıma konusunda güçlük çekiyor" ifadesi kullanıldı.





Refah Acil Durum Komitesinden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun daha önce "güvenli" dediği bölgedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı ve bu saldırının İsrail ordusunun "güvenli bir yer bulunmasına" ilişkin iddialarını çürüttüğü kaydedildi.





Açıklamada, "Yerinden edilmiş sivillere yönelik katliam, İsrail'in Refah'taki cinayet ve yıkım operasyonlarını sürdürme konusundaki ısrarını, askeri saldırıların durdurulması ve sivillere saldırılmaması yönündeki tüm uluslararası talep ve kararları göz ardı ettiğini ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi.





Başta ABD olmak üzere, uluslararası toplumun İsrail'e karşı caydırıcı önlemler alamadığı ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının uygulanmadığı vurgulanan açıklamada, bu durumun "İsrail'e yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'ta daha fazla katliam yapması için yeşil ışık yaktığı" belirtildi.





UAD kararlarına uyması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, "her gecikmenin Filistinliler için daha fazla ölüm getirdiği" ifade edildi.





Bakan Fidan: 7 Ekim’den sonra dünya bu yalana artık ‘dur’ dedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de, gerçekleştirdiği temaslar hususunda açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan toplumun Filistin davasına desteğinin giderek yükseldiğini ifade ederek, “Uluslararası toplumun Filistin davasına olan sempatisi ve desteği giderek yükselmekte. Bugün bu toplantılarda bunu gördük” şeklinde konuştu.





Fidan 'Netanyahu yönetimi, bütün dünyaya 1967 sınırlarının yok olduğu, sadece İsrail’in var olduğu bir gerçekliği pazarlamaya çalışıyor. 7 Ekim’den sonra dünya bu yalana artık ‘dur’ dedi' ifadelerini kullandı.











