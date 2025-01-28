Terör devletinin bahanesi kalmadı

Ateşkes müzakereleri kapsamında esirlerin tamamının isimlerini isteyen İsrail ordusu, Filistinli direniş gruplarının bunu sorun etmemesine ancak isimlerin tam olarak toplanması için zaman istemesine rağmen meseleyi kriz haline getiriyordu. Gazzelilerin kuzeye geri dönmesinin engellenmesi konusunda da İsrail'in kullandığı bahane, Arbel Yahud adlı esirin henüz serbest bırakılmamasıydı.