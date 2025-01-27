Binlerce Filistinli'den işgalciye yeni şok: Eve dönmeyi bekliyorlar

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasında, Hamas'ın önceki gün 4 İsrailli esir askeri daha serbest bırakmasına rağmen önümüzdeki cumartesi serbest kalması beklenen Arbel Yahud adlı bir esirin bırakılmamasını bahane eden işgalci İsrail ordusu ateşkesi ihlal etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, Yahud'un serbest kalmaması nedeniyle daha önce Gazze'nin güneyine tehcir edilen Filistinli ailelerin kuzeydeki asli yerlerine dönmesine izin vermeyeceğini ilan etmişti. Ateşkesin ardından bir an önce evlerine dönmek ve yeniden imar etmek için yollara çıkan binlerce Filistinli, kuzeye giden ana yollarda büyük konvoylar oluştururken Netzarim koridorunda konuşlu İsrail güçlerinin engellemesiyle karşı karşıya kaldı.

SİVİLLERE ATEŞ AÇTILAR: 5 YARALI

Geçtiğimiz Ekim ayında Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı, Beyt Hanun ve Beyt Lahia'ya 4 ay süren şiddetli kuşatma ve saldırılar başlatan İsrail ordusu, 200 binden fazla Filistinliyi güneye tehcir etmişti. Ateşkesin ardından Hamas'ın Gazze'de yeniden düzeni sağlamasıyla asli yerlerine dönmek isteyen Filistinlilere ateş açan İsrail kuvvetleri beş sivili daha yaraladı. Saldırıda yaralanan Filistinlilerden birinin çocuk olduğu belirtildi. Şiddetli soğuğa rağmen çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli, Netzarim kontrol noktasına en yakın noktada toplanarak, esir takas anlaşmasına göre Gazze'nin kuzeyine dönmelerine izin verilmesini bekliyor.

ARBEL YAHUD BİR BAHANE

Taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında cumartesi günü yapılan ikinci takasın ardından İsrail'in Gazze'nin güneyinden kuzeyine uzanan Selahaddin ve El-Reşid caddelerini açması gerekiyordu. Filistin halkının esir takasları sırasında direnişçilerin etrafında toplanması ve serbest bırakılan esirlerin olumlu açıklamalar

yapmasına öfkelenen İsrail'in bahane üreterek ateşkesi akamete uğrattığı değerlendiriliyor. Hamas açıklamasında, İsrail'in serbest bırakılmasını istediği Arbel Yahud adlı esirin hayatta olduğuna vurgu yapılarak, Yahud'un önümüzdeki cumartesi günü üçüncü takasta serbest kalacağı bildirildi. Açıklamada, arabulucu ülkeler aracılığıyla Arbel Yahud adlı esirin serbest kalacağına dair garanti verilmesine rağmen İsrail'in bu meseleyi ateşkes maddelerini ihlal için bahane olarak kullandığının altı çizildi.

SORUMLU HAMAS DEĞİL

Öte yandan, Axios'a konuşan ABD Ulusal Güvenlik Meclisi Sözcüsü, ABD yönetiminin ateşkesin uygulanması için taraflara uyarılarda bulunduğunu söyledi. Arbel Yahud'un Hamas'ın değil başka bir grubun elinde olduğunu ve gecikmeden Hamas'ın sorumlu tutulamayacağını dile getiren sözcü, Arbel Yahud'un cumartesi gününden önce serbest bırakılması ve sorunun çözülmesi için arabulucu ülkelerle çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İşgalci İsrail askerleri Refah'ta bir Filistinliyi vurarak öldürdüğünü bildirdi. Kaynaklar, keskin nişancıların Refah'ın merkezinde bulunan Şehitler Meydanı'nda bulunan Filistinlilere kasten ateş açtığını ve bir Filistinlinin açılan ateşle yaşamını yitirdiğini aktardı. El-Avde Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında açılan ateşte Filistinli bir gencin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.







