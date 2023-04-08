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Dünya

Terör örgütünün şantajları Fransız basınında: 11 PKK'lı tehditle para ve eleman topluyor

Fransa'da, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan olduğu belirtilen 11 sanığın terörü finanse etme, şantaj, haraç alma ve zorla eleman toplama suçlarından yargılanması gündemde. Fransız basınındaki haberlere göre sanıklar, terör örgütüne katmak istedikleri kişileri ailelerinden zorla kopararak sözde kamplara gönderdi, tehdit ederek örgüte para topladı.

12:27 . 8/04/2023 Cumartesi
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Tehditle örgüt için para istediler.

Tehditle örgüt için para istediler.

Fransa, yıllardır desteğini gizlemediği terör örgütü PKK üyelerini, 'vergi adı altında haraç topladılar, örgüte üye yapmak için insanları kaçırdılar' iddialarıyla adalet önüne çıkardı.


2020'den bu yana yürütülen bir soruşturma kapsamında ulaşılan 11 kişi 4 Nisan'dan bu yana Paris mahkemesinde yargılanıyor.


Fransız Le Figaro gazetesi, dava dosyasının detaylarına yer verdi.


Buna göre, söz konusu soruşturma 2020'de, iki kadının kaybolması üzerine açıldı.


Müfettişler, Marsilya'da faaliyet gösteren, terör örgütü için sözde vergi toplayan bir ağa ulaştı. Bu ağın örgüte ana finansmanı sağlayan yapılanma olduğu tespit edildi.



Tehdit yoluyla haraç kesildi

Le Figaro ya göre bazı Kürtler tehdit edildikleri için terör örgütüne para ödemek zorunda bırakılıyordu.


Ülkenin sadece güneydoğu bölgesinde yıllık yaklaşık iki milyon euro haraç toplandığı haberde yer aldı.


Ailelerinden zorla koparıldılar

Haberde örgüte üye alınanların, ailelerinden zorla koparıldıklarına da yer verildi.


Sanıkların, Fransa, Almanya ve Hollanda'daki Kürt toplumunu harekete geçirmek için gizli hücreler oluşturdukları belirtildi.


Ailelerinden koparılan kişilerin önce Avrupa'daki sözde ideolojik eğitim kampına katılmaya ikna edildikleri, daha sonra sözde askeri kamplarda eğitildikleri, son olarak Irak ve çevresindeki terör kamplarına gönderildikleri aktarıldı.


PKK davası Fransız basınında

France 24 de PKK davasındaki, tanıklık ve telefon dinlemelere yer verdi. Haberde terör örgütü PKK üyelerinin, para talep ettikleri kişileri taciz ve gasp ettikleri belirtildi.


PKK üyelerinin bu kişileri, tahmini gelirlerine göre keyfi bir şekilde katkı sunmaya zorladıkları kaydedildi.


Fransız La Parisen gazetesi de duruşma sırasında yaşanan bir olaya yer verdi.


PKK terör örgütü üyelerinin avukatları, locada bulunan polis memurlarının kar maskelerini çıkarmalarını istedi.


Mahkeme Hakimi ise bu bir terör davası diyerek avukatların talebini reddetti. Duruşma 14 Nisan'a ertelendi.




#Fransa
#terör
#PKK
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