Tersine göç dalgası

İşgalci İsrail güçleri, dünyanın dört bir yanındaki Yahudileri işgal topraklarına gelmesini sağlamak hiç durmadan propaganda yapmayı sürdürüyor. Daha birkaç yıl öncesine kadar, işgal topraklarına gelen yüzlerce Yahudi kutlamalar eşliğinde karşılanıyordu. Ancak rüzgar tersine döndü. İsrail’de son yıllarda yaşanan toplumsal kutuplaşma ve radikal unsurların ülke yönetimine gelmesinin gelmesinin ardından aşırı sağ karşıtı Yahudilerin ülkeyi terk ettiği ve bir çoğunun ise hazırlık yaptığı haberleri gelmeye başladı. İsraillilerin ABD ve Avrupa’ya göç etmeye başladığına dair iddiaları doğrulayan bir kamuoyu yoklamasında bu eğilimi yansıttı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’nun (KAN) iki bin kişi ile görüşerek yaptığı ankete göre 18 yaş üstü İsraillilerin yüzde 25’inden fazlası ülkeyi terk etmeyi düşünüyor. Yüzde 6’sı ise göç etmek için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

AŞIRI SAĞ KARŞITLARI HAREKETE GEÇTİ

Anket, önümüzdeki dönemde yüz binlerce Yahudi’nin İsrail’den taşınacağı bilgisini destekliyor. Bu eğilim, özellikle seküler Yahudilerin, aşırı sağ ve radikal unsurların desteklediği yargı reformundan duydukları rahatsızlığa bağlanıyor. Araştırmada, ayrıca ailelerin çocuklarını yabancı dil öğrenmeleri, pasaport çıkarmaları, ülkeden ayrılmak için fiili adımlar atmaları konusunda teşvik ettikleri ortaya kondu. ABD ve Avrupa’daki Yahudi cemaatlerinin teşvikinin göçleri hızlandırdığı ifade edildi. İsrail Merkezi İstatistik Bürosu’nun verilerine göre İsrail vatandaşlığına sahip olan ve 2022 yılı sonuna kadar ülkeden göç eden Yahudilerin sayısı 900 bin civarında. İsrail Merkezi İstatistik Bürosu’nun verileri, 2020 yılında “Geri Dönüş Yasası” kapsamında eski Sovyetler Birliği ülkelerinden İsrail’e göç edenlerin yüzde 72’sinin Yahudi olmadığını gösterirken, 2012’den bu yana İsrail’e gelen 180 bin göçmenden sadece 25 bin 375’inin Yahudi olduğuna işaret ediyor. Genel olarak Geri Dönüş Yasası kapsamında İsrail’e göç eden gerçek Yahudilerin yüzdesi 1990’da yüzde 93’ken 2020’de yüzde 28’e düştü. Bunun yanı sıra İsrail gazetesi Maariv, 2020’ye kadar göç eden kişi sayısının 756 binden fazla Yahudi olduğunu açıkladı.

İşgalci, Cenin’de yine kan döktü

İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’nın Cenin kasabasına yaptığı baskın sonucu 4 Filistinliyi şehit etti. Baskında 5’i ağır 23 kişi de yaralandı. Cenin Tugayı’ndan yapılan açıklamada, öldürülen Nidal Emin Hazim’in Cenin Tugayı’nın saha komutanlarından olduğu ve suikast sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi. Yusuf Salih Berekat’ın da suikast ile öldürüldüğü kaydedildi. İsrail ordusu, güvenlik güçlerinin Cenin kampında bir süre faaliyet göstereceğini duyurdu.



















