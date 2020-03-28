Dünya THY iç hat bilet satışlarına ara verdi
KORONAVİRÜS

THY iç hat bilet satışlarına ara verdi

Türk Hava Yolları, yurt içi seyahatlerin valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verdi. Duyuruyu Twitter hesabından yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, yurt içi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs nedeniyle sayısı azaltılan iç hatlardaki bilet satışları hakkında duyuru yaptı.

  • Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, yurt içi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir" sözlerini kullandı.

Değerli misafirlerimiz, Yurtiçi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir.

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THY'den bugün yapılan açıklamada, 29 Mart'tan itibaren iç hatlarda, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferlerinin icra edileceği belirtilmişti.

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