THY'nin New York uçuşlarına hava engeli: Seferler iptal edildi

THY'nin New York uçuşlarına hava engeli: Seferler iptal edildi

15:3021/02/2026, Cumartesi
AA
THY'nin New York uçuşlarına olumsuz hava engeli.
THY'nin New York uçuşlarına olumsuz hava engeli.

Türk Hava Yolları'nın (THY), ABD'nin New York kentine 22-23 Şubat tarihlerinde yapmayı planladığı bazı seferlerin, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "New York'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat tarihlerindeki New York'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabileceği belirtildi.

