Tom Hanks'ten sonra şimdi de İdris Elba'da virüs çıktı

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada yaptırdığı korona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hiçbir belirtisi olmadığını ve iyi olduğunu ifade eden Elba, takipçilerine panik yapmama çağrısında bulundu.

Independent'ın haberine göre; Elba, "Öğrendiğimizden beri karantinaya alındım. Sizler de evlerinizde kalın" dedi. Panik yapılmaması gerektiğini ama ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Elba, eşine test yapılmadığını ancak durumunun iyi olduğunu ifade etti. Elba ayrıca, vatandaşları ellerini yıkamaya ve tedbir almaya çağırdı.

