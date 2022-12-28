Dünya TRT Worldün Reutersın skandalına karşılık verdiği iş ilanına 200e yakın başvuru yapıldı
AVRUPA

TRT World'ün Reuters'ın skandalına karşılık verdiği iş ilanına 200'e yakın başvuru yapıldı

TRT World tarafından İngiliz haber ajansı Reuters’a misilleme olarak yayınlanan “Londra muhabiri” ilanı büyük yankı uyandırdı. Türkiye ve yurt dışından destek mesajlarının yağdığı ilana bugüne kadar 200’e yakın iş başvurusu yapıldı. İlana başvuranların 83'ünün yabancı olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Diğer
TRT Worldün Reutersın skandalına karşılık verdiği iş ilanına 200e yakın başvuru yapıldı
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Londra merkezli haber ajansı Thomson Reuters'ın, Türkiye aleyhine siyasi propaganda içeren iş ilanına en anlamlı tepki TRT World’den gelmişti.

Türkiye ve dünyada tepki ile karşılanan ilanda Türkiye’ye ilişkin olumsuz değerlendirmelere yer verilmişti.

TRT World tarafından verilen iş ilanı
TRT World tarafından verilen iş ilanı

Thomson Reuters tarafından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandal “Türkiye’de Büro Şefi Yardımcısı” ilanı, Reuters’ın siyasi parti seçim manifestosuna benzeyen iş ilanına karşılık olarak aynı tarihte benzer bir dille “Londra muhabiri” ilanı yayınlayan TRT World’e çok sayıda başvuru geldi.

TRT World'den Reuters'a misilleme: İngiltere’nin istikrarsız siyasetini yazacak muhabir arıyoruz
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TRT World'den Reuters'a misilleme: İngiltere’nin istikrarsız siyasetini yazacak muhabir arıyoruz

83’ü yabancı uyruklu olmak üzere 200’e yakın kişinin başvurduğu ilan, Türkiye ve yabancı basında ve sosyal medyada misilleme olarak değerlendirildi.

TRT World’den yanıt gecikmedi, İngiltere'deki sorunlara dikkat çekildi

TRT World, Londra'daki Haber Merkezinde görev yapacak muhabir alımı için verdiği ilanda, Reuters'ın ilanındaki ifadelere göndermelerde bulundu.

21. yüzyılda hala kraliyet ile yönetildiğine dikkat çekilen İngiltere'deki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara vurgu yapılan TRT World ilanında, İskoçların bağımsızlık taleplerinin İngiltere'nin birliğini tehdit ettiği ve poundun değer kaybetmesinin bu ülkenin siyasetini tehlikeye attığı belirtildi.

TRT World’ün “Art arda gelen Britanya hükümetlerinin COVID-19 salgını, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi büyük meydan okumalara yanıt vermekte başarısız olması İngiliz siyasetini bir karmaşa içine soktu. Kısa süreli İngiliz hükümetleri ülkenin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor ve İngiltere’yi Avrupa’dan uzaklaştırıyor. Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle birlikte, Orta Çağ’dan kalma bir yönetim biçimi olarak Kraliyet’in modern çağda varlığı tartışmaları hız kazandı. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var,” ifadelerinin yer aldığı ilanı, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da yankı buldu.

Ünlü İngiliz ekonomist TRT World’ün ilanı üzerine itiraf etti: Bir muz cumhuriyeti haline geldik
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Ünlü İngiliz ekonomist TRT World’ün ilanı üzerine itiraf etti: Bir muz cumhuriyeti haline geldik

Ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash: Muz Cumhuriyeti haline geldik

Ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash’de kişisel sosyal medya hesabından bu tartışmaya katılarak TRT World’de destek verdi. Timothy Ash, TRT World’ün ilanındaki ifadeleri, “Birleşik Krallık’ın karşı karşıya olduğu söylenen zorluklara katılmamak mümkün değil. Muz Cumhuriyeti haline geldik,” cümleleri ile destekledi. Pek çok kullanıcı da sosyal medya üzerinden Reuters’a tepkilerini ifade ederek TRT World’ün iş ilanını ön plana çıkardı.

Başvuruların devam ettiği TRT World’ün “Londra muhabiri” pozisyonuna, önümüzdeki günlerde başlayacak işe alım süreçlerini olumlu tamamlayan bir gazeteci seçilecek.

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