Trump: Erdoğan çok yardım etti

21:244/10/2025, Cumartesi
İsrail basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden Trump, "Netanyahu planı kabul etti, çünkü başka şansı yoktu." dedi.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok yardımcı oldu, sert bir adam ama benim arkadaşım mükemmeldi. Hamas’ın planını reddetmemesini sağlamasını istedi.

Netanyahu’ya 'Bu plan senin şansın' dedim. O da kabul etti. Kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü başka seçeneği yoktu. Benimle çalışıyorsan kabul etmek zorundasın.

Netanyahu Gazze’de çok ileriye gitti. İsrail dünyada çok fazla destek kaybetti. Şimdi bu desteği ben geri getireceğim."

AXIOS’a göre Trump, cuma günü Erdoğan ile konuştu ve ondan Hamas’ın planı reddetmemesini sağlamasını istedi.

Ayrıntılar geliyor...

#ABD Başkan
#Donald Trump
#Recep Tayyip Erdoğan
#Gazze
#İsrail
