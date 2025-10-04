Trump: Erdoğan çok yardım etti

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok yardımcı oldu, sert bir adam ama benim arkadaşım mükemmeldi. Hamas’ın planını reddetmemesini sağlamasını istedi.

Netanyahu’ya 'Bu plan senin şansın' dedim. O da kabul etti. Kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü başka seçeneği yoktu. Benimle çalışıyorsan kabul etmek zorundasın.

Netanyahu Gazze’de çok ileriye gitti. İsrail dünyada çok fazla destek kaybetti. Şimdi bu desteği ben geri getireceğim."

AXIOS’a göre Trump, cuma günü Erdoğan ile konuştu ve ondan Hamas’ın planı reddetmemesini sağlamasını istedi.

Ayrıntılar geliyor...