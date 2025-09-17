Trump iç savaşa mı hazırlanıyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti'den belediye başkanlarının yönettiği şehirlere Ulusal Muhafız ve Federal Güvenlik atama kararını uygulamaya devam ediyor. Kamu Güvenliğini sağlama gerekçesiyle atılan adımlar, muhafazakâr ve liberal/sol kanatları arasında artan gerilimin ardından gelmesi, ABD Başkanı İç Savaş'a mı hazırlanıyor" sorusuna sebep oldu. Trump en son dün, Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde kanun ve düzeni sağlamak amacıyla Ulusal Muhafızları konuşlandıracak "Memphis Güvenli Görev Gücü"nü kurmak için başkanlık kararnamesi imzaladı. ABD'de Trump taraftarları ve aşırı sağcılar, Charlie Kirk suikastını, sol gruplar tarafından savaş ilanı olarak değerlendirmişti.





MEMPHIS'E ASKERİ GÜÇ

Trump, imza öncesi Beyaz Saray'da ekibi ve Tennessee Valisi Bill Lee ile birlikte basın mensuplarına konuştu. Sadece Memphis'te değil, birçok şehirde işlenen suçlar nedeniyle Güvenli Görev Gücü'nün kurulmasının çok önemli olduğunu belirten Trump, Memphis'ten sonra Chicago'ya da benzer bir federal görev gücü göndermeyi planladığını söyledi. Trump, benzer amaçla Washington DC'de görevlendirilen federal güçlerin yaklaşık 1500 suçluyu şehir dışına çıkardığına işaret ederek, "(Memphis'teki) görev gücü, başkentte gösterdiğimiz olağanüstü başarılı çabaların bir kopyası olacak ve birçoğunun aynı olduğunu göreceksiniz" diye konuştu.





SIRADA CHICAGO VE NEW YORK MU VAR?

Trump yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı yapılan protestoları kontrol altına almak için haziran ayında Los Angeles'a ve geçen ay da suçlularla mücadele kapsamında Washington DC'ye Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı. Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere New York, Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.





SOL GRUPLARI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDECEK

Öte yandan Trump, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili "Antifa" gibi radikal sol grupları "yerel terör grubu" kapsamına alınmasını "yüzde 100" düşünebileceğini söyledi. Trump, "Bu yapabileceğim bir şey. Evet, eğer buradaki (kabine üyelerinden) destek alırsam bunu yüzde 100 yaparım" ifadelerini kullandı. Antifa'nın ve diğer radikal sol grupların "korkunç" olduğunu belirten Trump, "Oldukça radikal gruplarımız var ve cinayetten sıyrıldılar" dedi. Trump, söz konusu grupların milyonlarca dolar harcayarak protestolar düzenlediğini, bunların suç olduğunu, çünkü bu protestolar sırasında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerine taş ile saldırma gibi eylemlere girdiklerini söyledi.





VENEZUELA'DA YİNE TEKNE VURDU

ABD ordusu önceki gün Venezuela'dan yola çıkan bir botu vurmasına ilişkin ABD Başkanı Trump açıklamada bulundu. Trump paylaşımında, "Bu sabah, emrim üzerine ABD Askeri Kuvvetleri, SOUTHCOM (ABD Güney Komutanlığı) sorumluluk alanında, olağanüstü şiddet yanlısı olduğu tespit edilmiş uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri ve narko-teröristlere karşı ikinci bir kinetik vuruş gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı. Trump, Venezuela'dan gelen ‘narko-teröristlerin’ uluslararası sularda uyuşturucu taşırken ABD'ye doğru ilerlediği sırada ‘3 erkek teröristin’ öldürüldüğünü belirterek, ABD kuvvetlerinin ise zarar görmediğini bildirdi.





GAZETEYE 15 MİLYAR DOLARLIK DAVA

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, New York Times gazetesine 'iftira ve karalama' olarak adlandırdığı suçlamalar nedeniyle 15 milyar dolarlık dava açacağını belirtti. Trump, "New York Times'ın bana uzun süredir iftira atmasına ve karalama kampanyası yürütmesine izin verildi ama artık bu sona eriyor!" çıkışını yaptı.



