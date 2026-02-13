Trump ikinci uçak gemisini de yolladı: İran'da rejimin değişmesi en iyi senaryo

New York Times (NYT) gazetesi, ABD'nin, Karayipler bölgesinde konuşlu uçak gemisi "U.S.S. Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemileri Orta Doğu'ya göndereceğini öne sürmüştü.

Gazeteye konuşan dört hükümet yetkilisi, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "U.S.S. Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.

Trump duyurdu: İkinci uçak gemisi Orta Doğu'ya gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınındaki iddiaları, "Gerald R. Ford uçak gemisi, olası acil durumlara hazırlık amacıyla Orta Doğu'ya doğru yola çıktı." diyerek doğruladı.

Müzakerler için "Bence başarılı olacak" diyen Trump, "Eğer olmazsa İran için kötü bir gün olacak." tehdidinde de bulundu.

"Rejimin değişmesi en iyi senaryo"

ABD Başkanı Trump, İran ile müzakerelere ilişkin yaptığı bir başka açıklamada ise "İran'da rejimin değişmesi en iyi senaryo olur" diye konuştu.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu'ya konuşlanmıştı

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu’da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

