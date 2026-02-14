Trump: İran’da rejim değişikliği en iyi senaryo gibi görünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg Askeri Üssü’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Venezeula Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırma operasyonuna katılan askerlerle bir araya geldiğini belirten Trump, "Bunlar büyük savaşçılar. Gerçek vatanseverler. Ayrıca fiziksel olarak da çok iyi durumdalar, bunu özellikle belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

"İran ABD’nin gerçekleştireceği olası bir saldırıyı önlemek için ne yapabilir? sorusuna yanıt veren Trump, "Daha önce bizimle yapmaları gereken anlaşmayı yapmalılar. Ancak biliyorsunuz ki bunu yapmadılar. Konuşmak istiyorlar, çok fazla şey söylüyorlar ancak eylem yok" değerlendirmesinde bulundu.

"Meseleyi tamamen çözebilirsek herkes için iyi olur"

Trump, "İran’da rejim değişikliği mi istiyorsunuz?" sorusu üzerine ise, "Açıkçası, bu gerçekleşmesi en iyi senaryo gibi görünüyor. 47 yıldır konuşup duruyorlar. Bu süre zarfında çok sayıda insan kaybettik" dedi. İran’daki insanların acı çekmeye devam ettiğini vurgulayan Trump, "Bu durum uzun zamandır devam ediyor. Ne olacağını göreceğiz. Bu arada bölgeye ciddi bir güç konuşlandırılmış durumda ve takviye güçler de yolda. Bildiğiniz gibi, yakında bir uçak gemisi daha bölgeye gönderiliyor. Eğer bu meseleyi bir kez ve tamamen çözebilirsek, bu herkes için iyi olur" ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir nükleer zenginleştirme istemiyoruz"