Trump Müslüman seçmen iddiası: Bana rekor seviyede destek veriyorlar

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Michigan eyaletinde rekor sayıda Müslüman ve Arap seçmenin desteğini aldığını ileri sürdü.
ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in kabinesini "savaş çığırtkanı" şeklinde niteledi.
En çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu seçim sistemi
Donald Trump, Michigan'daki Arap ve Müslüman seçmenin "Harris ve kabinesinin Orta Doğu'yu işgal edeceğinden, milyonlarca Müslümanın ölümüne neden olacağından ve 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağından haberdar olduğunu" ileri sürerek, kendisine destek istedi.
ABD'deki salıncak eyaletlerden biri olan Michigan'da açık kaynaklara göre 250 bine yakın Arap Amerikalı ve Müslüman yaşıyor.