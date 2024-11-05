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Trump Müslüman seçmen iddiası: Bana rekor seviyede destek veriyorlar

Trump Müslüman seçmen iddiası: Bana rekor seviyede destek veriyorlar

12:105/11/2024, Salı
AA
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ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump.
ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump.

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Michigan eyaletinde rekor sayıda Müslüman ve Arap seçmenin desteğini aldığını ileri sürdü.

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in kabinesini "savaş çığırtkanı" şeklinde niteledi.


ABD siyasi tarihindeki "en büyük ve geniş koalisyonu" oluşturduklarını öne süren Trump, "Buna Michigan'da barış isteyen rekor sayıdaki
Arap ve Müslüman seçmen
de dahil" ifadesini kullandı.

En çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu seçim sistemi

Donald Trump, Michigan'daki Arap ve Müslüman seçmenin "Harris ve kabinesinin Orta Doğu'yu işgal edeceğinden, milyonlarca Müslümanın ölümüne neden olacağından ve 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağından haberdar olduğunu" ileri sürerek, kendisine destek istedi.


Ülkede en çok oyu alan değil
en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu seçim sistemi
nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor.

ABD'deki salıncak eyaletlerden biri olan Michigan'da açık kaynaklara göre 250 bine yakın Arap Amerikalı ve Müslüman yaşıyor.


#Donald Trump
#Michigan
#ABD Seçimleri

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