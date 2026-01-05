Trump: Petrol şirketleri Venezuela'ya yatırım için hazır

ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela’daki her şeyi ABD’nin yöneteceğini ve petrol şirketlerinin hazır olduğunu söyledi. Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in ABD ile işbirliği yaptığını vurgulayan Trump, Venezuela'ya karşı gerekirse ikinci saldırıya hazır olduklarını belirtti. İran ve Kolombiya'yı da askeri operasyonla tehdit etti.
ABD Başkanı Donald Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.
Trump, Venezuela'dan ABD'ye yüklü miktarda uyuşturucu geldiğini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "bir narko-terör devleti" yönettiğini iddia etti.
Kendisinin, henüz Rodriguez ile görüşmediğini, ancak kabinesindeki isimlerin görüştüğünü ifade eden Trump, "O, bizimle işbirliği yapıyor." değerlendirmesini yaptı ancak detaylara girmedi.
Venezuela'daki her şeyi biz yöneteceğiz
Öte yandan Trump, bu ülkede ne zaman seçimlerin yapılabileceğine ilişkin soruları yanıtlarken, seçimler öncesinde yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi.
Trump, "Şu anda düzeltmemiz gereken çok şey var, ülke şu an kötü durumda, önce bunları düzeltip hazırlamalıyız. Ülkedeki her şeyi biz yöneteceğiz ve ülkeyi düzelteceğiz. Daha sonra seçimler doğru zamanda yapılacaktır." yorumunu yaptı.
Gerekirse ikinci saldırıyı yaparız
Trump, Maduro'yu alıkoydukları saldırı planında, "gerekmesi halinde ikinci bir saldırıya da hazırlık yaptıklarını", ancak ilk saldırıda Maduro'yu çıkarınca buna gerek kalmadığını ifade etti.
Venezuela yönetiminin, "uslu" davranmaması halinde ikinci saldırıya her zaman hazır olduklarını vurgulayan Trump, "Burası Venezuela, burası bizim bölgemiz." dedi.
İran'a yeni "tehdit"
Diğer yandan Trump, İran'daki gösterilerle ilgili bir soruya cevap verirken, bu ülkeye yönelik önceki açıklamalarını yineledi.
Kolombiya hasta bir ülke
Meksika ve Kolombiya ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Trump, Meksika'yı uyuşturucu kartellerinin yönettiğini savundu.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı görüşmelerde, ülkede asayişi sağlayabilmek için "Amerikan askerleri göndermeyi dahi teklif ettiğini" kaydeden Trump, Meksika'da kartellerin çok güçlü olduğunu vurguladı.
Putin'in konutuna yönelik saldırı iddiası
ABD Başkanı Trump, bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna Ukrayna'nın saldırı düzenlediği iddiasına çok temkinli yaklaştığını belirtti.
Trump, bu saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiği iddiasına ilişkin, "Bu saldırının olduğuna inanmıyorum." dedi.
ABD Başkanı Trump ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi ilişkilerinin olduğunu ve nisan ayında bu ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi.