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Dünya Trump silahlı saldırıların yüzde 358 artmasını yorumladı New York kontrolden çıktı
AMERİKA

Trump'tan New York'un suç oranına yorum

Trump silahlı saldırıların yüzde 358 artmasını yorumladı: New York kontrolden çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, polis teşkilatlarının dağıtılmasını isteyen Demokratların yönetimindeki kentlerde artan suç oranlarına dikkati çekerek, "New York'ta silahlı saldırılar yüzde 358 artmış. Buna inanması güç ama yine de kent yönetimi kendi istediklerini yapıp, Trump Tower önüne 'Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir)' yazdırıyor. New York ne yazık ki artık kontrolden çıktı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da güvenlik güçleriyle "iyi anıları" olan vatandaşlarla bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

"Ülkemizin polisleri ablukaya alındı"

  • Ülkede son günlerde yaşanan protestoların ardından Demokrat kesimin polis teşkilatlarının dağıtılması ve teşkilatlara fonun kesilmesi taleplerine işaret eden Trump, "Son haftalarda ülkemizin polisleri ablukaya alındı." değerlendirmesinde bulundu.

"Güvenlik güçlerimizin adına leke sürüldü"

Trump, buradaki konuşmasında görev başındaki polislerin de tacize uğradığını, yaralandığını ve öldürüldüğünü anımsatarak, "Sorumsuz siyasetçiler, bizim güvenlik güçlerimizi düşman gibi göstererek onların adına leke sürdü." görüşünü paylaştı.

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"Silahlı saldırılar yüzde 358 artmış"

  • Kendisinin de doğduğu ve uzun yıllar yaşadığı New York'ta artan suç oranlarına işaret eden Trump, "New York'ta silahlı saldırılar yüzde 358 artmış. Buna inanması güç ama yine de kent yönetimi kendi istediklerini yapıp, Trump Tower önüne 'Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir)' yazdırıyor. New York ne yazık ki artık kontrolden çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, görevi dönemindeki eylemleri nedeniyle "insan hakları ihlalleri" ile suçlanan eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin suçla mücadelesini de överek, "Beğenin ya da beğenmeyin Rudy, suçla mücadelede çok iyi iş çıkardı. O, New York'un en büyük belediye başkanıydı." dedi.

  • Atlanta, Philadelphia ve Minneapolis gibi Demokratlar'ın yönetimindeki kentlerde de artan suç oranlarının altını çizen Trump, "Radikal siyasetçiler, masum Amerikan halkına karşı savaş açıyor." ifadesini kullandı.
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