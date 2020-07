Trump'tan New York'un suç oranına yorum Trump silahlı saldırıların yüzde 358 artmasını yorumladı: New York kontrolden çıktı ABD Başkanı Donald Trump, polis teşkilatlarının dağıtılmasını isteyen Demokratların yönetimindeki kentlerde artan suç oranlarına dikkati çekerek, "New York'ta silahlı saldırılar yüzde 358 artmış. Buna inanması güç ama yine de kent yönetimi kendi istediklerini yapıp, Trump Tower önüne 'Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir)' yazdırıyor. New York ne yazık ki artık kontrolden çıktı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 14 Temmuz 2020, 00:09 Son Güncelleme: 14 Temmuz 2020, 00:19 AA