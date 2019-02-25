Dünya Trump ve Kim bir araya geliyor
ASYA

​Trump ve Kim bir araya geliyor

Trump ve Kim bir araya geliyor

Beyaz Saray ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim imzalı bildiri yayınladı. İki liderin 27-28 Şubat tarihlerinde bir araya geleceğinin ifade edildiği bildiride, Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için taahhütlerin yerine getirileceği ve iki ülke arasında karşılıklı güven inşa edileceği belirtildi. Öte yandan, Kuzey Kore medyası, Trump'a, "Bizimle ilişkileri düzeltme konusunda eleştirilere kulaklarını tıka" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi IHA Reuters
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti. (Fotoğraf: Getty Images)
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti. (Fotoğraf: Getty Images)

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un imzalı bildiri yayınladı. İki lider 27-28 Şubat tarihlerinde bir araya gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile bir araya geleceği, Vietnam’a hareketinden önce Beyaz Saray’dan yazılı açıklama yapıldı. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada “Sekiz ay önce, Başkan Trump, Amerikan diplomasisi için tarihi bir anda Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un ile bir araya geldi. Bu hafta Başkan Trump, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de Kuzey Kore Başkan Kim ile bir kez daha görüşecek. Başkanı Donald Trump ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Komisyonu Başkanı Kim Jong-un 12 Haziran 2018’de Singapur’da tarihi bir zirve düzenledi.

Başkan Trump, Kuzey Kore’ye güvenlik güvencesi vermeyi taahhüt etti ve Başkan Kim Jong-un, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması sürecinin tamamlaması konusundaki kararlı ve sarsılmaz taahhüdünü tekrar onayladı.

Başkan Trump ve Başkan Kim Jong Un, yeni ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin kurulması ve Kore Yarımadası’nda kalıcı ve sağlam bir barış rejiminin inşası ile ilgili konularda kapsamlı, derinlemesine ve samimi bir görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Trump ve Başkan Kim Jong, yeni ikili ilişkilerin kurulması, Kore Yarımadası ve dünyanın barış ve refahına katkıda bulunacağına ve karşılıklı güven oluşturulmasının Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için aşağıdaki taahhütlerin yerine getirileceğine söz vermektedir:

REKLAM
  • 1- Amerika Birleşik Devletleri ve DPRK, iki ülkenin halklarının barış ve refah arzusuna uygun olarak, ABD-DPRK ilişkileri kurmayı taahhüt ediyor.
  • 2- ABD ve Kuzey Kore, Kore Yarımadası’nda kalıcı ve istikrarlı bir barış rejimi kurma çabalarına katılacaklar.
  • 3- 27 Nisan 2018 tarihli Panmunjom Beyannamesini yeniden teyit eden Kuzey Kore, Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer dengelenmesi için çalışmayı taahhüt ediyor.
  • 4- ABD ve Kuzey Kore, Kore savaşında hayatını kaybeden ve Kore topraklarına gömülen askerlerin tespit edilmesini ve tespit edilen cenazelerin derhal geri gönderilmesini taahhüt ediyor.

Trump-Kim zirvesinden ilk fotoğraflar
FOTOĞRAF 33
Title
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvelerinin sonunda kapsamlı bir belgeye imza attı.
Title
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenlenen tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi.
Title
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenlenen tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi.
Title
Zirvenin sonunda Trump ile Kim, henüz içeriği açıklanmayan bir belge imzaladı.
Title
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenlenen tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi.
Title
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenlenen tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi.
Title
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenlenen tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi.
Title
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenlenen tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi.
Title
Zirvenin sonunda Trump ile Kim, henüz içeriği açıklanmayan bir belge imzaladı.
Title
Zirvenin sonunda Trump ile Kim, henüz içeriği açıklanmayan bir belge imzaladı.
Title
Zirvenin sonunda Trump ile Kim, henüz içeriği açıklanmayan bir belge imzaladı.
Title
Zirvenin sonunda Trump ile Kim, henüz içeriği açıklanmayan bir belge imzaladı.
Title
Zirvenin sonunda Trump ile Kim, henüz içeriği açıklanmayan bir belge imzaladı.
Title
Trump, imzaların atılmasından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada belgeyi oldukça kapsamlı olarak niteledi.
Title
Trump, imzaların atılmasından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada belgeyi oldukça kapsamlı olarak niteledi.
Title
Trump, imzaların atılmasından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada belgeyi oldukça kapsamlı olarak niteledi.
Title
Kuzey Kore lideri Kim ile yeniden görüşeceğini kaydeden Trump, Kim Jong-un ile özel bir ilişki geliştirdik. Burada onunla olmak onur verici. Kore Yarımadasının nükleerden arınma süreci çok hızlı bir biçimde başlayacak. ifadelerini kullandı.
Title
Çok başarılı bir zirve gerçekleştirdiklerini kaydeden Trump, gazetecilerin Kim Jong-un'u Beyaz Saray'a davet edecek misiniz? sorusuna Kesinlikle edeceğim. yanıtını verdi.
Title
Kuzey Kore liderini çok başarılı bir müzakereci olarak niteleyen Trump, Onun çok yetenekli biri olduğunu ve ülkesini çok sevdiğini öğrendim. değerlendirmesini yaptı.
Title
Kuzey Kore lideri Kim de başarılı bir görüşme yaptıklarını ifade ederek Dünya, çok önemli bir değişim görecek. Trump ile geçmişi arkamızda bırakmaya karar verdik. ifadelerini kullandı.
Title
Trump-Kim zirvesinden ilk fotoğraflar
Title
Açıklamaların ardından basın mensupları önünde bir kez daha tokalaşan Trump ile Kim, daha sonra salondan ayrıldı.
Title
Açıklamaların ardından basın mensupları önünde bir kez daha tokalaşan Trump ile Kim, daha sonra salondan ayrıldı.
Title
Açıklamaların ardından basın mensupları önünde bir kez daha tokalaşan Trump ile Kim, daha sonra salondan ayrıldı.
Title
İki liderin de öğleden sonra Singapur'dan ayrılarak ülkelerine doğru yola çıkmaları bekleniyor.
Title
İki liderin de öğleden sonra Singapur'dan ayrılarak ülkelerine doğru yola çıkmaları bekleniyor.
Title
Kim ile 38 dakika baş başa görüşen Trump, görüşmeyle ilgili olarak Zirve çok çok iyi gidiyor. (İki ülke arasındaki) ilişki harika. değerlendirmesinde bulunmuştu. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılmış ve daha sonra taraflar, çalışma yemeğinde bir araya gelmişti.
Title
Kim ile 38 dakika baş başa görüşen Trump, görüşmeyle ilgili olarak Zirve çok çok iyi gidiyor. (İki ülke arasındaki) ilişki harika. değerlendirmesinde bulunmuştu. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılmış ve daha sonra taraflar, çalışma yemeğinde bir araya gelmişti.
Title
Kim ile 38 dakika baş başa görüşen Trump, görüşmeyle ilgili olarak Zirve çok çok iyi gidiyor. (İki ülke arasındaki) ilişki harika. değerlendirmesinde bulunmuştu. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılmış ve daha sonra taraflar, çalışma yemeğinde bir araya gelmişti.
Title
İki liderin de öğleden sonra Singapur'dan ayrılarak ülkelerine doğru yola çıkmaları bekleniyor.
Title
İki liderin de öğleden sonra Singapur'dan ayrılarak ülkelerine doğru yola çıkmaları bekleniyor.
Title
İki liderin de öğleden sonra Singapur'dan ayrılarak ülkelerine doğru yola çıkmaları bekleniyor.
Title
İki liderin de öğleden sonra Singapur'dan ayrılarak ülkelerine doğru yola çıkmaları bekleniyor.
Trump-Kim zirvesinden ilk fotoğraflar
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenlenen tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi.

ABD-Kuzey Kore zirvesinin -tarihin ilki olan- iki ülke arasındaki on yıllarca süren gerginlik ve düşmanlıkların üstesinden gelmede ve yeni bir geleceğin açılmasında büyük öneme sahip bir karar olduğunu kabul ederek, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu ortak açıklamadaki hükümleri eksiksiz ve hızlı bir şekilde uygulanmalıdır. ABD ve Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ilgili üst düzey bir DPRK yetkilisi tarafından ABD-Kuzey Kore zirvesinin sonuçlarını uygulamak için mümkün olan en erken tarihte önderlik eden müzakereleri sürdürmeyi taahhüt ediyor.

Trump ve Kim Jong Un, yeni ABD - Kuzey Kore ilişkilerinin geliştirilmesi ve barış, refahın teşviki ve Kore Yarımadası ve dünyanın güvenliği için işbirliği yapmayı taahhüt etti” ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore devlet medyası dün Trump'ı ilişkileri iyileştirme çabalarını zedelediklerini belirttiği eleştirmenleri dinlememesi konusunda uyardı.
  • İki liderin görüşmesi öncesinde ABD'li demokrat senatörler ve güvenlik yetkilileri Trump'ı Kuzey Kore’nin nükleer hedeflerini sınırlama konusunda çok az sonuç verecek bir anlaşma yapmaması konusunda uyardı.

Trump, Kuzey Kore silah denemeleri yapmadığı sürece bu durumdan memnun olacağını ve bu hafta yapacakları ikinci zirvede Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile nükleer anlaşmaya varmak için acelesi olmadığını belirtti.

"Nadir bir tarihi fırsat kaçırılabilir"

Kuzey Kore devlet medyası ise "Mevcut ABD yönetimi başkalarının fikirlerini okursa, başkalarına kulak verirse, Kuzey Kore ile ilişkilerin ve dünya barışının gelişme sürecinin paramparça olduğu bir durumla karşılaşabilir. Nadir bir tarihi fırsat kaçırılabilir." dedi.

Kuzey Kore liderinin Güney Kore'ye girişi sosyal medyayı salladı
OYNAT 00:36
Kuzey Kore liderinin Güney Kore'ye girişi sosyal medyayı salladı
Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi. Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak için ilk adımı atan liderlerden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un korumalarının görüntüsü ise tüm dünyada dikkat çekti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un korumaları, liderin aracına koşarak eşlik etti.


Türkler Beyaz Kıtada

Türkler Beyaz Kıtada

​Bakan Varank müjdeyi verdi: Bilim üssümüzü kurduk.
Karpata veda

Karpata veda

​Tarihçi Kemal Karpat için cenaze töreni düzenlendi.
Eleştirileri takma Trump

Eleştirileri takma Trump

Kuzey Kore'den ABD Başkanı'na 'olumlu' çağrı.
Gülenin özel doktoruna gözaltı

Gülenin özel doktoruna gözaltı

Sağlık çalışanlarına FETÖ operasyonu başlatıldı.
Turizm treni geliyor

Turizm treni geliyor

Alternatif güzergah ve tren olacak.
Türkiyeye yatırım 13 milyar doları aştı

Türkiyeye yatırım 13 milyar doları aştı

​Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkati çeken açıklama.
Binbir surat Pehlül yakalandı

Binbir surat Pehlül yakalandı

​JİTEM'ci albayım deyip birçok kişiyi dolandırdı.
150 yıl önce İstanbul

150 yıl önce İstanbul

​Beyazıt Kulesi'nden kadim şehre panoramik bakış.

Muvazzaflara FETÖ kıskacı

Muvazzaflara FETÖ kıskacı

67'si muvazzaf asker 101 kişi hakkında gözaltı kararı var.
Borsa coştu

Borsa coştu

​Hızla 105 bin seviyesine doğru gidiyor.
Yeni seferberlik başlatılıyor

Yeni seferberlik başlatılıyor

​Detaylarını Berat Albayrak bugün açıklayacak.
Cellat ve dostları

Cellat ve dostları

​Avrupalı liderler, 9 genci idam eden cunta lideri Sisi'yle kol kola.
Bakliyat fırsatçıları

Bakliyat fırsatçıları

​Sebze-meyve fiyatlarını tanzim sonrası bir miktar düşüren marketlerde bakliyat fiyatları da el yakıyor.
Beşiktaş seri F.Bahçe çıkış istiyor

Beşiktaş seri F.Bahçe çıkış istiyor

Vodafone Park'taki mücadele ligin gidişatını etkileyecek.
Kepa çıkmadı Sarri çılgına döndü

Kepa çıkmadı Sarri çılgına döndü

​İngiltere Lig Kupası finaline damga vuran anlar.
Meteoroloji yine uyardı

Meteoroloji yine uyardı

Sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.