​Trump ve Kim bir araya geliyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti. (Fotoğraf: Getty Images)

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un imzalı bildiri yayınladı. İki lider 27-28 Şubat tarihlerinde bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile bir araya geleceği, Vietnam’a hareketinden önce Beyaz Saray’dan yazılı açıklama yapıldı. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada “Sekiz ay önce, Başkan Trump, Amerikan diplomasisi için tarihi bir anda Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un ile bir araya geldi. Bu hafta Başkan Trump, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de Kuzey Kore Başkan Kim ile bir kez daha görüşecek. Başkanı Donald Trump ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Komisyonu Başkanı Kim Jong-un 12 Haziran 2018’de Singapur’da tarihi bir zirve düzenledi.

Başkan Trump, Kuzey Kore’ye güvenlik güvencesi vermeyi taahhüt etti ve Başkan Kim Jong-un, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması sürecinin tamamlaması konusundaki kararlı ve sarsılmaz taahhüdünü tekrar onayladı.

Başkan Trump ve Başkan Kim Jong Un, yeni ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin kurulması ve Kore Yarımadası’nda kalıcı ve sağlam bir barış rejiminin inşası ile ilgili konularda kapsamlı, derinlemesine ve samimi bir görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Trump ve Başkan Kim Jong, yeni ikili ilişkilerin kurulması, Kore Yarımadası ve dünyanın barış ve refahına katkıda bulunacağına ve karşılıklı güven oluşturulmasının Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için aşağıdaki taahhütlerin yerine getirileceğine söz vermektedir:

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1- Amerika Birleşik Devletleri ve DPRK, iki ülkenin halklarının barış ve refah arzusuna uygun olarak, ABD-DPRK ilişkileri kurmayı taahhüt ediyor.

2- ABD ve Kuzey Kore, Kore Yarımadası’nda kalıcı ve istikrarlı bir barış rejimi kurma çabalarına katılacaklar.

3- 27 Nisan 2018 tarihli Panmunjom Beyannamesini yeniden teyit eden Kuzey Kore, Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer dengelenmesi için çalışmayı taahhüt ediyor.

4- ABD ve Kuzey Kore, Kore savaşında hayatını kaybeden ve Kore topraklarına gömülen askerlerin tespit edilmesini ve tespit edilen cenazelerin derhal geri gönderilmesini taahhüt ediyor.

FOTOĞRAF 33 ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvelerinin sonunda kapsamlı bir belgeye imza attı. ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenlenen tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi. ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenlenen tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi. Zirvenin sonunda Trump ile Kim, henüz içeriği açıklanmayan bir belge imzaladı. ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenlenen tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi. ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenlenen tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi. ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenlenen tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi. ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenlenen tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi. Zirvenin sonunda Trump ile Kim, henüz içeriği açıklanmayan bir belge imzaladı. Zirvenin sonunda Trump ile Kim, henüz içeriği açıklanmayan bir belge imzaladı. Zirvenin sonunda Trump ile Kim, henüz içeriği açıklanmayan bir belge imzaladı. Zirvenin sonunda Trump ile Kim, henüz içeriği açıklanmayan bir belge imzaladı. Zirvenin sonunda Trump ile Kim, henüz içeriği açıklanmayan bir belge imzaladı. Trump, imzaların atılmasından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada belgeyi oldukça kapsamlı olarak niteledi. Trump, imzaların atılmasından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada belgeyi oldukça kapsamlı olarak niteledi. Trump, imzaların atılmasından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada belgeyi oldukça kapsamlı olarak niteledi. Kuzey Kore lideri Kim ile yeniden görüşeceğini kaydeden Trump, Kim Jong-un ile özel bir ilişki geliştirdik. Burada onunla olmak onur verici. Kore Yarımadasının nükleerden arınma süreci çok hızlı bir biçimde başlayacak. ifadelerini kullandı. Çok başarılı bir zirve gerçekleştirdiklerini kaydeden Trump, gazetecilerin Kim Jong-un'u Beyaz Saray'a davet edecek misiniz? sorusuna Kesinlikle edeceğim. yanıtını verdi. Kuzey Kore liderini çok başarılı bir müzakereci olarak niteleyen Trump, Onun çok yetenekli biri olduğunu ve ülkesini çok sevdiğini öğrendim. değerlendirmesini yaptı. Kuzey Kore lideri Kim de başarılı bir görüşme yaptıklarını ifade ederek Dünya, çok önemli bir değişim görecek. Trump ile geçmişi arkamızda bırakmaya karar verdik. ifadelerini kullandı. Trump-Kim zirvesinden ilk fotoğraflar Açıklamaların ardından basın mensupları önünde bir kez daha tokalaşan Trump ile Kim, daha sonra salondan ayrıldı. Açıklamaların ardından basın mensupları önünde bir kez daha tokalaşan Trump ile Kim, daha sonra salondan ayrıldı. Açıklamaların ardından basın mensupları önünde bir kez daha tokalaşan Trump ile Kim, daha sonra salondan ayrıldı. İki liderin de öğleden sonra Singapur'dan ayrılarak ülkelerine doğru yola çıkmaları bekleniyor. İki liderin de öğleden sonra Singapur'dan ayrılarak ülkelerine doğru yola çıkmaları bekleniyor. Kim ile 38 dakika baş başa görüşen Trump, görüşmeyle ilgili olarak Zirve çok çok iyi gidiyor. (İki ülke arasındaki) ilişki harika. değerlendirmesinde bulunmuştu. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılmış ve daha sonra taraflar, çalışma yemeğinde bir araya gelmişti. Kim ile 38 dakika baş başa görüşen Trump, görüşmeyle ilgili olarak Zirve çok çok iyi gidiyor. (İki ülke arasındaki) ilişki harika. değerlendirmesinde bulunmuştu. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılmış ve daha sonra taraflar, çalışma yemeğinde bir araya gelmişti. Kim ile 38 dakika baş başa görüşen Trump, görüşmeyle ilgili olarak Zirve çok çok iyi gidiyor. (İki ülke arasındaki) ilişki harika. değerlendirmesinde bulunmuştu. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılmış ve daha sonra taraflar, çalışma yemeğinde bir araya gelmişti. İki liderin de öğleden sonra Singapur'dan ayrılarak ülkelerine doğru yola çıkmaları bekleniyor. İki liderin de öğleden sonra Singapur'dan ayrılarak ülkelerine doğru yola çıkmaları bekleniyor. İki liderin de öğleden sonra Singapur'dan ayrılarak ülkelerine doğru yola çıkmaları bekleniyor. İki liderin de öğleden sonra Singapur'dan ayrılarak ülkelerine doğru yola çıkmaları bekleniyor. Trump-Kim zirvesinden ilk fotoğraflar ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenlenen tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi.





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ABD-Kuzey Kore zirvesinin -tarihin ilki olan- iki ülke arasındaki on yıllarca süren gerginlik ve düşmanlıkların üstesinden gelmede ve yeni bir geleceğin açılmasında büyük öneme sahip bir karar olduğunu kabul ederek, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu ortak açıklamadaki hükümleri eksiksiz ve hızlı bir şekilde uygulanmalıdır. ABD ve Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ilgili üst düzey bir DPRK yetkilisi tarafından ABD-Kuzey Kore zirvesinin sonuçlarını uygulamak için mümkün olan en erken tarihte önderlik eden müzakereleri sürdürmeyi taahhüt ediyor.

Trump ve Kim Jong Un, yeni ABD - Kuzey Kore ilişkilerinin geliştirilmesi ve barış, refahın teşviki ve Kore Yarımadası ve dünyanın güvenliği için işbirliği yapmayı taahhüt etti” ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore devlet medyası dün Trump'ı ilişkileri iyileştirme çabalarını zedelediklerini belirttiği eleştirmenleri dinlememesi konusunda uyardı.

İki liderin görüşmesi öncesinde ABD'li demokrat senatörler ve güvenlik yetkilileri Trump'ı Kuzey Kore’nin nükleer hedeflerini sınırlama konusunda çok az sonuç verecek bir anlaşma yapmaması konusunda uyardı.

Trump, Kuzey Kore silah denemeleri yapmadığı sürece bu durumdan memnun olacağını ve bu hafta yapacakları ikinci zirvede Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile nükleer anlaşmaya varmak için acelesi olmadığını belirtti.

"Nadir bir tarihi fırsat kaçırılabilir"

Kuzey Kore devlet medyası ise "Mevcut ABD yönetimi başkalarının fikirlerini okursa, başkalarına kulak verirse, Kuzey Kore ile ilişkilerin ve dünya barışının gelişme sürecinin paramparça olduğu bir durumla karşılaşabilir. Nadir bir tarihi fırsat kaçırılabilir." dedi.