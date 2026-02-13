Trump Venezuela’ya ziyaret gerçekleştirecek: Şu anki ilişkimiz 10 üzerinden 10

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Venezuela ile ABD arasındaki ilişkilerin

"çok iyi"

olduğunu söyleyen Trump,

"Venezuela’ya ziyaret gerçekleştireceğim"

ifadelerini kullandı. Muhtemel Venezuela ziyaretine ilişkin herhangi bir detay vermeyen Trump, geçici Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’in de ABD ile ilişkilerinin gayet iyi olduğunu bildirerek, iki ülkenin özellikle petrol alanında birlikte çalıştığının altını çizdi. Trump,

"Venezuela ile şu anki ilişkilerimizi 10 üzerinden 10 olarak değerlendiriyorum"