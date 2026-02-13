Otomobil dünyasında taşlar yerinden oynayacak! Trump’tan 1.3 trilyon dolarlık 'iptal' imzası: Tartışmalı özelliği kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, sera gazlarının ABD kamu sağlığı için tehdit oluşturduğunu öngören ve özellikle taşıtların enerji emisyonlarını azaltma çabalarına yasal bir dayanak oluşturan "Tehlike Tespiti" adlı kararın yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.

Trump yeni kararı duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde alınan ve sera gazlarının ABD kamu sağlığı için tehdit oluşturduğunu öngören "Tehlike Tespiti" adlı kararı iptal etti. Özellikle taşıtların enerji emisyonlarını azaltma çabalarına yasal bir dayanak oluşturan kararı "felaket" olarak nitelendiren Trump, "Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yeni tamamlanan süreç kapsamında Amerikan otomotiv endüstrisine ciddi zararlar veren ve Amerikalı tüketiciler için fiyatları büyük ölçüde artıran, Obama döneminin felaket niteliğindeki bir politikası olan sözde Tehlike Tespiti’ni resmi olarak uygulamadan kaldırıyoruz" dedi.

"ABD tarihinin en büyük serbestleştirme kararı"

Alınan iptal kararını savunan Trump, "Bu, ABD tarihinin en büyük serbestleştirme kararı. Çevreyle ilgileniyorsanız bu çok büyük bir adım. Bundan daha büyük bir adım olamaz" değerlendirmesinde bulundu. İptal ettiği kararın kamu sağlığı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunan Trump, "Bu tamamen bir aldatmaca, devasa bir dolandırıcılıktı. Bu, Barack Obama ve Joe Biden tarafından ülkenin soyulmasıydı" ifadelerini kullandı. Trump, atılan adımın iklim düzenlemeleri nedeniyle oluşan 1.3 trilyon doları aşkın ek maliyeti ortadan kaldıracağını ve böylece otomobil fiyatlarının düşeceğini vurguladı.

Obama’dan tepki

Kararı hayata geçiren eski ABD Başkanı Barack Obama ise Trump’ın iptal adımına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İptal kararının ABD kamu sağlığına fayda getirmeyeceğini vurgulayan Obama, "Trump yönetimi, egzoz emisyonlarına ve enerji santrali kurallarına getirilen sınırlamaların temelini oluşturan Tehlike Tespiti’ni yürürlükten kaldırdı. Bu karar olmadan daha az güvende, daha az sağlıklı ve iklim değişikliğiyle mücadele etme konusunda daha az yetenekli olacağız" ifadelerini kullandı. Obama, iptal kararının fosil yakıt endüstrisinin daha da fazla para kazanmasının önünü açacağını da sözlerine ekledi.

"İşaretleri görmezden gelmek, fırtınayı durdurmayacak"

Önceki ABD Başkanı Joe Biden’ın iklim elçisi olarak da görev yapan eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de iptal kararını "Amerikan karşıtı" sözleriyle eleştirdi. Kerry, "Tehlike Tespiti’ni iptal etmek, Orwellvari yönetimi yeni bir seviyeye taşıyor ve dünya çapında insanlara ve mülklere muazzam zararlar verilmesinin önünü açıyor" dedi. Giderek artan iklim değişikliği tehlikesine dikkat çeken Kerry, "Uyarı işaretlerini görmezden gelmek fırtınayı durdurmayacak. Daha fazla Amerikalıyı fırtınanın önüne katacak" uyarısında bulundu.



