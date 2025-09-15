Trump Washington'da gerekirse ulusal acil durum ilan edeceğini açıkladı

Federal hükümetin müdahalesi sayesinde Washington'un birkaç hafta içinde ABD'nin ve hatta dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olmaktan çıkıp en güvenli şehirlerinden birine dönüştüğünü savunan Trump, şehrin "neredeyse hiç suç olmayan bir yer" haline geldiğini iddia etti. Trump, kentin restoranları, mağazaları ve işletmelerinin dolup taştığını belirterek şehrin Demokrat Belediye Başkanı Bowser'ın ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri ile işbirliği yapmayacağını açıkladığını aktardı.