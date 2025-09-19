Trump Yüksek Mahkeme’den Cook'u görevden almasına izin vermesini talep etti

Dosyayı hazırlayan Başsavcı John Sauer’ın, bunun Trump’ın görevden alma yetkisine yönelik yersiz bir yargısal müdahale teşkil ettiğini belirttiği kaydedildi. Sauer’ın ayrıca, Fed Yönetim Kurulu üyelerinin ‘haklı neden’ ile görevden alınması konusunda Trump’ın yetkisine engel olunmasının söz konusu olduğuna dikkat çektiği bildirildi.

Trump, 25 Ağustos’ta Cook’u, ‘mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu’ gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı. Cook ise görevden alınmayı durdurmak için dava açmış, Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb iddiaların görevden alma için yeterli gerekçe oluşturmadığına hükmederek geçici olarak görevden alınmasını engellemişti. Trump yönetimi bu karara itiraz ederek Temyiz Mahkemesi’ne başvurmuş, ancak mahkeme alt mahkeme kararının durdurulması talebini reddetmişti.