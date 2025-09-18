Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump Fed Üyesi Cook'un görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdu

Trump Fed Üyesi Cook'un görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdu

20:5618/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Üyesi Lisa Cook
ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Üyesi Lisa Cook

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvuruda Fed Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasının geçici olarak durduran alt mahkeme kararının askıya alınmasını talep etti. Başsavcı John Sauer, Başkan'ın Fed Yönetim Kurulu üyelerini "haklı neden" ile görevden alma yetkisine müdahale edilmesinin söz konusu olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'den, Fed Üyesi Lisa Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının uygulanmasını durdurmasını talep etti.

Trump yönetimi, Temyiz Mahkemesi'nin Cook'un görevden alınmasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulması talebini reddetmesinin ardından Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvuruda, ABD Başkanı Trump, Cook'u görevden almasını geçici olarak durduran alt mahkeme kararının askıya alınmasını talep etti.

Başvuru dosyasını hazırlayan Başsavcı John Sauer, bunun Başkan’ın görevden alma yetkisine yönelik bir başka uygunsuz yargısal müdahale örneğini içerdiğini, Başkan'ın Fed Yönetim Kurulu üyelerini
"haklı neden"
ile görevden alma yetkisine müdahale edilmesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Cook, Trump'ın kendisini görevden alma girişimini mahkemeye taşımıştı

Trump, 25 Ağustos'ta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u
"mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu"
gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek,
"Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız."
ifadesini kullanmıştı.
Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak
"haklı neden"
olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.

Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, Cook hakkında ortaya atılan
"mortgage dolandırıcılığı"
iddialarının, görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmederek, görevden alınmasını geçici olarak engellemişti.

Trump yönetimi ise Cook'un görevden alınmasını geçici olarak durduran mahkeme kararına itiraz ederek, alt mahkeme kararını durdurmak için temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Temyiz Mahkemesi ise Trump'ın Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulması talebini reddetmişti.



#ABD Başkanı Donald Trump
#Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook
#Yüksek Mahkeme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI 18 EYLÜL: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi, frekans bilgileri neler? Galatasaray - Frankfurt...