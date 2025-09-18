Trump Fed Üyesi Cook'un görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvuruda Fed Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasının geçici olarak durduran alt mahkeme kararının askıya alınmasını talep etti. Başsavcı John Sauer, Başkan'ın Fed Yönetim Kurulu üyelerini "haklı neden" ile görevden alma yetkisine müdahale edilmesinin söz konusu olduğunu belirtti.
Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvuruda, ABD Başkanı Trump, Cook'u görevden almasını geçici olarak durduran alt mahkeme kararının askıya alınmasını talep etti.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.
Temyiz Mahkemesi ise Trump'ın Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulması talebini reddetmişti.