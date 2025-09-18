Son dakika haberini bu kez Trump verdi: Orayı geri almaya çalışıyoruz

"Bu arada orayı geri almaya çalışıyoruz. Bu biraz son dakika haberi olabilir. Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması."