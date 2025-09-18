Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Son dakika haberini bu kez Trump verdi: Orayı geri almaya çalışıyoruz

Son dakika haberini bu kez Trump verdi: Orayı geri almaya çalışıyoruz

18:3218/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü geri almak istediklerini söyledi.
ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü geri almak istediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması nedeniyle Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü geri almaya çalıştıklarını söyledi. "Bu biraz son dakika haberi olabilir." diyen Trump, "Oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz." dedi.

İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, Afganistan'la ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Trump, Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan "çok beceriksiz" bir şekilde ve birçok yeri geride bırakarak ayrıldığını savunarak, bu durumu değiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

"Çin'in nükleer silah ürettiği yere bir saat uzaklıkta"

Bagram Hava Üssü'nün önemine dikkati çeken Trump,
"Bu arada orayı geri almaya çalışıyoruz. Bu biraz son dakika haberi olabilir. Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması."
şeklinde konuştu.

Trump, daha önceki açıklamalarında da Bagram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk ettiklerini ve bunun Biden yönetiminin suçu olduğunu savunmuştu.

Trump, Afganistan'da kalan ekipmanları geri almak istemişti

ABD'de Joe Biden yönetimi, 31 Ağustos 2021'de, geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipmanı, silahı ve binlerce ABD ile çalışmış Afgan'ı bırakarak Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.

Tekrar göreve gelmesinden sonraki ilk kabine toplantısında konuşan Trump, "Arkamızda milyarlarca, hatta on milyarlarca dolar değerinde ekipman, yepyeni kamyonlar bıraktık" ifadelerini kullanmış, ekipmanları geri almaları gerektiğini söylemişti.

Trump ayrıca Afganistan'ın ABD yapımı ekipmanları sattığını ileri sürmüştü.



#Donald Trump
#ABD
#Bagram Hava Üssü
#Afganistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI 18 EYLÜL: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi, frekans bilgileri neler? Galatasaray - Frankfurt...