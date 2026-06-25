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Trump'ın Türkiye için her şeyi göze aldı: Kongre'ye rağmen yapmayı planlıyor

Trump'ın Türkiye için her şeyi göze aldı: Kongre'ye rağmen yapmayı planlıyor

12:4225/06/2026, Perşembe
AA
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Donald Trump
Donald Trump

ABD'li bir yetkili, Donald Trump yönetiminin Kongre'ye rağmen Milli Muharip Uçak KAAN için motor satışını ilerletmeyi planladığı haberine ilişkin, "Büyükelçi (Tom) Barrack, Savaş Bakanlığı yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de bu konuda Kongre'ye bizzat bilgi verdi." dedi.

Trump yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili yaptığı açıklamada,
"yönetimin, Kongre ile daima azami şekilde şeffaf bir ilişki içinde olduğunu"
belirterek,
"Kongre ile düzenli iletişimin yanı sıra (ABD'nin Ankara) Büyükelçi Barrack, Savaş Bakanlığı yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de bu konuda Kongre'ye bizzat bilgi verdi."
diye konuştu.

Kongre kararını devre dışı bırakmayı planlıyor


The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Milli Muharip Uçak KAAN için ABD'den talep edilen jet motorlarının satışı konusunda Kongre kararını devre dışı bırakmayı planladığını, satışı gerçekleştirme niyetini Kongre'ye bildirdiğini yazmıştı.

Gazeteye göre Trump yönetiminden bir yetkili, bu adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki "yakın ilişkilerin" göstergesi olduğu değerlendirmesini yapmıştı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, dün Oval Ofis'te "Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki soruya, "Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım." yanıtını vermişti.
ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Gregory Meeks de Kongre'nin internet sayfasında yayımlanan açıklamasında,
"Dün geç saatlerde yönetim, Türk ordusuna 700 milyon dolardan fazla savunma malzemesi tedarikinde Kongre incelemesini bir kez daha atlayacağını bana bildirdi."
ifadesini kullanmıştı.


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#Wall Street Journal (WSJ)
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