Trumpizm bitmeyecek

ABD siyasi tarihi açısından görülmedik ölçüde tuhaf bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirten Prof. Dr. Güney, Trump sonrası da Trumpizm’in bitmeyeceğini söyledi.

DÜNYA ABD darbeyle tanıştı

Bu mesele ile Amerika’nın ne kadar bölünmüş olduğunun görüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, “Toplumun ortadan ikiye bölündüğünü gösteriyor. ABD demokrasisinin zafiyetini tüm dünya takip etti. Amerika demokrasisi aslında çatırdadı ve büyük bir darbe aldı” dedi.

OYNAT 00:29 Joe Biden Kongre binasını basanlara ateş püskürdü: Onlar isyankar ayak takımı, terör estiren isyancılardı ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden Kongre Binası baskınına ilişkin yaptığı açıklamada, “Çeşitli protestolar oldu ama bu kişilere protestocu diyemeyiz. Onlar isyankar, ayak takımı bir kalabalıktı. Yerli teröristlerdi. Bu kadar basit' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Ateşoğlu, “Trump sonrasında bu Trumpizm denilen yani Amerika’da Trump’ı destekleyen nerede ise nüfusun yarısını karşılayan toplumun aslında sosyolojik olarak nasıl bu hale geldiğine bakmak gerekir. Trumpizmin bitmeyeceğini söylemeliyiz. Amerika, rüyasının sonunu gördük” diye konuştu.

ifadelerini kullandı.

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ZORLU VE UZUN YARGI SÜRECİ

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ise “Amerika siyasi tarihi açısından görmediğimiz ölçüde tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Pek çok ABD’li siyaset bilimci, siyasetçi yaşananları darbe girişimi, bir isyan olarak nitelendiriyor. Bütün bu yaşananların sorumluluğunu da Trump’a yüklüyor. Söz konusu olaylar hem Trump’ın kişisel yaşamı açısından hem de Amerika siyaseti açısından önümüzdeki dönemde çok ciddi birtakım sonuçlar doğuracak. Yaşananlar Trump’ın zorlu ve uzun bir yargı süreciyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor” dedi.