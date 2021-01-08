Trumpizm bitmeyecek

ABD siyasi tarihi açısından görülmedik ölçüde tuhaf bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirten Prof. Dr. Güney, Trump sonrası da Trumpizm’in bitmeyeceğini söyledi.
Bu mesele ile Amerika’nın ne kadar bölünmüş olduğunun görüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, “Toplumun ortadan ikiye bölündüğünü gösteriyor. ABD demokrasisinin zafiyetini tüm dünya takip etti. Amerika demokrasisi aslında çatırdadı ve büyük bir darbe aldı” dedi.
Ateşoğlu, “Trump sonrasında bu Trumpizm denilen yani Amerika’da Trump’ı destekleyen nerede ise nüfusun yarısını karşılayan toplumun aslında sosyolojik olarak nasıl bu hale geldiğine bakmak gerekir. Trumpizmin bitmeyeceğini söylemeliyiz. Amerika, rüyasının sonunu gördük” diye konuştu. “Çin ve Rusya’nın, bu görüntülerden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyebiliriz” diyen Ateşoğlu, “Bölgesel anlamda da Amerika’nın bir şekilde bu istikrarsızlığın neticesini tüm bölgeler hissedecek” ifadelerini kullandı.
ZORLU VE UZUN YARGI SÜRECİ
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ise “Amerika siyasi tarihi açısından görmediğimiz ölçüde tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Pek çok ABD’li siyaset bilimci, siyasetçi yaşananları darbe girişimi, bir isyan olarak nitelendiriyor. Bütün bu yaşananların sorumluluğunu da Trump’a yüklüyor. Söz konusu olaylar hem Trump’ın kişisel yaşamı açısından hem de Amerika siyaseti açısından önümüzdeki dönemde çok ciddi birtakım sonuçlar doğuracak. Yaşananlar Trump’ın zorlu ve uzun bir yargı süreciyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor” dedi.