Dünya Trumpizm bitmeyecek
AMERİKA

Trumpizm bitmeyecek

Trumpizm bitmeyecek

ABD siyasi tarihi açısından görülmedik ölçüde tuhaf bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirten Prof. Dr. Güney, Trump sonrası da Trumpizm’in bitmeyeceğini söyledi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
ABD'de gerçekleşen kalkışma sırasında çekilen bir görüntü.
ABD'de gerçekleşen kalkışma sırasında çekilen bir görüntü.

ABD siyasi tarihi açısından görülmedik ölçüde tuhaf bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirten Prof. Dr. Güney, Trump sonrası da Trumpizm’in bitmeyeceğini söyledi.

ABD darbeyle tanıştı
DÜNYA
ABD darbeyle tanıştı
  • Bu mesele ile Amerika’nın ne kadar bölünmüş olduğunun görüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, “Toplumun ortadan ikiye bölündüğünü gösteriyor. ABD demokrasisinin zafiyetini tüm dünya takip etti. Amerika demokrasisi aslında çatırdadı ve büyük bir darbe aldı” dedi.

Joe Biden Kongre binasını basanlara ateş püskürdü: Onlar isyankar ayak takımı, terör estiren isyancılardı
OYNAT 00:29
Joe Biden Kongre binasını basanlara ateş püskürdü: Onlar isyankar ayak takımı, terör estiren isyancılardı
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden Kongre Binası baskınına ilişkin yaptığı açıklamada, “Çeşitli protestolar oldu ama bu kişilere protestocu diyemeyiz. Onlar isyankar, ayak takımı bir kalabalıktı. Yerli teröristlerdi. Bu kadar basit' ifadelerini kullandı.

Ateşoğlu, “Trump sonrasında bu Trumpizm denilen yani Amerika’da Trump’ı destekleyen nerede ise nüfusun yarısını karşılayan toplumun aslında sosyolojik olarak nasıl bu hale geldiğine bakmak gerekir. Trumpizmin bitmeyeceğini söylemeliyiz. Amerika, rüyasının sonunu gördük” diye konuştu. “Çin ve Rusya’nın, bu görüntülerden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyebiliriz” diyen Ateşoğlu, “Bölgesel anlamda da Amerika’nın bir şekilde bu istikrarsızlığın neticesini tüm bölgeler hissedecek” ifadelerini kullandı.

ABD Senatosundaki Demokratlardan çağrı: Trump görevden alınmalı
DÜNYA
ABD Senatosundaki Demokratlardan çağrı: Trump görevden alınmalı

ABC muhabiri kendini ABD'nin kana buladığı Ortadoğu ülkelerinden birindeymiş gibi hissetti: Şu an Kabil'de değilim, Bağdat'ta değilim Amerika'dayım!
DÜNYA
ABC muhabiri kendini ABD'nin kana buladığı Ortadoğu ülkelerinden birindeymiş gibi hissetti: Şu an Kabil'de değilim, Bağdat'ta değilim Amerika'dayım!

ZORLU VE UZUN YARGI SÜRECİ

  • Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ise “Amerika siyasi tarihi açısından görmediğimiz ölçüde tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Pek çok ABD’li siyaset bilimci, siyasetçi yaşananları darbe girişimi, bir isyan olarak nitelendiriyor. Bütün bu yaşananların sorumluluğunu da Trump’a yüklüyor. Söz konusu olaylar hem Trump’ın kişisel yaşamı açısından hem de Amerika siyaseti açısından önümüzdeki dönemde çok ciddi birtakım sonuçlar doğuracak. Yaşananlar Trump’ın zorlu ve uzun bir yargı süreciyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor” dedi.

ABC muhabirinden ABD'deki olaylara Ortadoğu yorumu: Şu an Kabil'de değilim, Bağdat'ta değilim Amerika'dayım!
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ABC muhabirinden ABD'deki olaylara Ortadoğu yorumu: Şu an Kabil'de değilim, Bağdat'ta değilim Amerika'dayım!
ABD'deki olaylar Amerikan basınının dengesini bozdu. Tarihinin en ilginç günlerinden birini yaşayan ABD'de medya şaşkınlığını gizleyemiyor. ABC kanalı muhabiri anons geçerken, kendisini ABD'nin kana buladığı Ortadoğu ülkelerinden birindeymiş gibi hissettiğini söyledi. Muhabir yaşadığı şaşkınlığı şu cümleyle anlattı: 'Bağdat'ta değilim, Kabil'de değilim, yurt dışında tehlikeli bir durumda değilim Amerika'dayım. Bunu bilmek korkunç.'
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