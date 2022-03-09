Dünya Trumptan ABDde yükselen gaz fiyatlarıyla ilgili açıklama Beni hala özlemediniz mi?
AMERİKA

Trump'tan ABD'de yükselen gaz fiyatlarıyla ilgili açıklama: Beni hala özlemediniz mi?

Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası yükselen enerji fiyatlarına değinen ABD eski Başkanı Trump "Gaz fiyatları tarihin en yükseğine çıktı. Beni hala özlemediniz mi?" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Trumptan ABDde yükselen gaz fiyatlarıyla ilgili açıklama: Beni hala özlemediniz mi?
Eski ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, her fırsatta Joe Biden'ı eleştirmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında 13. gün geride kalırken ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıklamış, Rusya'dan hem ham petrol hem de doğalgaz ithalatını yasakladıklarını duyurmuştu.

Açıklamanın ardından ABD'de başta benzin olmak üzere gaz ve enerji fiyatlarında yükselme meydana geldi, fiyatlar tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar çıktı.

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"GAZ FİYATLARI TARİHİN EN YÜKSEĞİNE ÇIKTI, BENİ HALA ÖZLEMEDİNİZ Mİ"

Ensonhaber'de yer alan habere göre ABD'nin eski Başkanı Trump, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

  • Trump, paylaşımında "Gaz fiyatları tarihin en yükseğine çıktı. Beni hala özlemediniz mi?" ifadelerini kullandı.

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