Donald Trump'tan ilginç öneri: Uçaklarımıza Çin bayrağı asıp Rusya'yı vuralım

ABD'nin ünlü Televangelistlerinden Robertson'dan Rusya uyarısı: Ukrayna'yı konaklama alanı olarak kullanıyor asıl amacı İsrail

ABD'nin ünlü Televangelistlerinden Pat Robertson, Rusya'nın asıl amacının Ukrayna değil İsrail olduğunu iddia etti. Robertson, 'Putin'i bunları yapmaya Tanrı zorluyor. Ukrayna'yı konaklama alanı kullanıyor, asıl amacı İsrail. Karşı kıyıda Erdoğan, Türkiye var. Aralarında da Çanakkale Boğazı var. Oraya köprü kuracak. İncil'i okuyun, bunlar olacak' dedi.



