Dünya Donald Trumptan ilginç öneri Uçaklarımıza Çin bayrağı asıp Rusyayı vuralım
AMERİKA

Donald Trump'tan ilginç öneri: Uçaklarımıza Çin bayrağı asıp Rusya'yı vuralım

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'tan ilginç bir öneri geldi. Trump, "F-22 uçaklarımızı alıp üzerlerine Çin bayrağı asmalı ve Rusya'yı bombalamalıyız." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Donald Trumptan ilginç öneri: Uçaklarımıza Çin bayrağı asıp Rusyayı vuralım
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, New Orleans'ta düzenlediği mitingde Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ilginç bir öneride bulundu.

ABD'nin Çin örtüsü altında Rusya'yı bombalayabileceğini söyleyen Trump, "F-22 uçaklarımızı alıp üzerlerine Çin bayrağı asmalı ve Rusya'yı bombalamalıyız." dedi.

"OTURUP İZLERİZ"

Trump, konuşmasının devamında, "Sonra 'Çin yaptı, biz yapmadık' deriz. Birbirleriyle savaşmaya başlarlar ve biz de oturup izleriz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın söz konusu ifadelerini, Washington Post muhabiri Josh Dawsey, sosyal medya hesabından paylaştı.

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