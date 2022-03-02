Dünya Nükleer ifşa iddiası Putin söylemiş Trump anlamamış
ASYA

Nükleer ifşa iddiası: Putin söylemiş Trump anlamamış

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Rusya danışmanı olarak görev alan üst düzey bir yetkili, Rus lider Vladimir Putin'in Trump'ı nükleer konusunda uyardığını ancak eski başkanın bu uyarıyı anlamadığını ileri sürdü.

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Haber Merkezi Diğer
Nükleer ifşa iddiası: Putin söylemiş Trump anlamamış
Foto: Arşiv.

ABD’de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Beyaz Saray’da Rusya danışmanı olarak görev alan üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin ardından Trump ve Rus lider Vladimir Putin arasında geçen çarpıcı bir olayı açıkladı.

  • Eski Başkan Donald Trump'ın azil soruşturması oturumlarında tanık olarak da dinlenen Fiona Hill, Putin’in daha önceden Trump’ı nükleer silah konusunda uyardığını ancak Trump’ın bu tehdidi anlamadığını ileri sürdü.

Politico'ya konuşan Hill’e göre Rus lider Putin “Biliyorsun Donald, bizde hipersonik füzeler var,” dedi. Trump ise bu sözlerin ardından “Bizim de olacak” yanıtını verdi.

Putin tehdit edercesine, “Elbette sonunda sizin de olacak ancak önce biz aldık” diyerek Rus liderin Rusya’nın ABD’den nükleer silah konusunda daha erken davrandığını ileri sürdüğünü aktardı.

Eski danışman Hill, nükleer tehdidin hala geçerli olduğunu belirterek “Konuşmalar tehditvari idi. Putin, çatışmalı bir ortamda gerekirse nükleer seçeneğin masada olacağı konusunda bizi uyarıyordu” diyerek, Trump’ın bu tehdidi o dönemde anlamadığını belirtti.

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NÜKLEER TEHDİT

Dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda olan Rusya’dan Pazar günü gelen bir açıklama ise, korkulan senaryoyu yeniden gündeme getirdi. Rus lider Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'na ülkenin stratejik nükleer gücünü “özel alarma” geçirdiğini açıkladı.

  • Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Avrupa ve Rusya İşleri Direktörü olarak görev yapan Fiona Hill, “Putin'in olayı şu; elinde bir araç varsa onu kullanmak ister. Kullanamayacaksan neden sahip olasın ki?" ifadelerini kullanarak Putin’in nükleer talimatının ciddiye alınması gerektiğini savundu.

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