Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump'tan gözdağı: 14 Temmuz'da önemli bir açıklama yapacağım

Trump'tan gözdağı: 14 Temmuz'da önemli bir açıklama yapacağım

13:5511/07/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Rusya'dan dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyleyen ABD Başkanı Trump, "Gelecek birkaç haftada neler olacağını göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News kanalına verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Trump, "Rusya'dan dolayı hayal kırıklığına uğradım ama gelecek birkaç haftada neler olacağını göreceğiz" dedi. Trump ayrıca, 14 Temmuz Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını söyledi.


ABD başkanı, Ukrayna'ya temin edilecek askeri desteğe ilişkin ABD, NATO ve Ukrayna arasındaki yeni anlaşmanın detaylarını da paylaştı.


Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek için ittifakla anlaştığını belirten Trump, bu silahların masrafını NATO'nun üstleneceğini kaydetti.


SİLAHLAR ÖNCE NATO'YA SONRA UKRAYNA'YA!

ABD'den gönderilecek askeri mühimmatın önce NATO'ya teslim edileceğini sonrasında NATO'nun bu silahları Ukrayna'ya vereceğini aktaran Trump, "Silahları NATO'ya gönderiyoruz ve NATO bu silahların parasını yüzde 100 oranında ödüyor. Silahlar aslında NATO'ya gitmiş oluyor. NATO da bu silahları Ukrayna'ya veriyor" ifadelerini kullandı.


Trump, söz konusu anlaşmanın geçen ay düzenlenen NATO Zirvesi'nde varıldığını vurguladı.


Aynı yöntemin Patriot hava savunma sistemleri için de geçerli olacağına işaret eden Trump, "Patriot sistemlerini NATO'ya göndereceğiz, ardından NATO bunları dağıtacak" dedi.

#Donald Trump
#Putin
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli zamlı maaş ödeme takvimi açıklandı! 4A-4B-4C SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?