Trump'tan Hamas'a tehdit: Silahsızlanmazlarsa şiddet kullanacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın hemen silahsızlanacağını ve kendilerinden bu yönde bir beyan aldığını söyledi. Hamas'ın silahı bırakmaması durumunda bunu kendilerinin yapacağını ifade eden Trump, "Hem de çabuk ve şiddet kullanarak." dedi.
Mısır'da dün yapılan zirvede ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanmıştı.
Varılan anlaşmanın ardından Hamas, 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakırken 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmişti.
Hamas'ın kalan 24 ölü İsrailli esirden bazılarının naaşını ise bu akşam teslim edeceği bildirildi.
Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump yeni bir açıklamada bulundu.
"Ölü rehineleri hemen istiyorum"
Hamas'a tehdit
Hamas'ın silahsızlanacağını ve ve kendilerinden bu yönde bir beyan aldığını söyleyen Trump, "Eğer silahsızlanmazlarsa, biz onları silahsızlandıracağız. Hem de çabuk ve şiddet kullanarak." ifadelerini kullandı.