Trump'tan Hamas'a tehdit: Silahsızlanmazlarsa şiddet kullanacağız

Trump'tan Hamas'a tehdit: Silahsızlanmazlarsa şiddet kullanacağız

22:0014/10/2025, Salı
Trump, İsrailli ölü rehineler üzerinden Hamas'a tehditvari sözler söyledi.
Trump, İsrailli ölü rehineler üzerinden Hamas'a tehditvari sözler söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın hemen silahsızlanacağını ve kendilerinden bu yönde bir beyan aldığını söyledi. Hamas'ın silahı bırakmaması durumunda bunu kendilerinin yapacağını ifade eden Trump, "Hem de çabuk ve şiddet kullanarak." dedi.

Mısır'da dün yapılan zirvede ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanmıştı.

Varılan anlaşmanın ardından Hamas, 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakırken 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmişti.

Hamas'ın kalan 24 ölü İsrailli esirden bazılarının naaşını ise bu akşam teslim edeceği bildirildi.

Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump yeni bir açıklamada bulundu.

"Ölü rehineleri hemen istiyorum"

Hamas'ın kendilerine yanlış anlattığını ileri sürerek, "
Bize 26 ya da 24 ölü rehine vereceklerini söylediler ve görünüyor ki ellerinde öyle bir sayı yok.
" diyen Trump, konuştukları sayının çok daha az olduğunu ve İsrail askerlerinin ölülerini hemen istediğini söyledi.

Hamas'a tehdit

Hamas'ın silahsızlanacağını ve ve kendilerinden bu yönde bir beyan aldığını söyleyen Trump, "Eğer silahsızlanmazlarsa, biz onları silahsızlandıracağız. Hem de çabuk ve şiddet kullanarak." ifadelerini kullandı.



