Trump: Gazze'de ikinci aşama hemen şimdi başlıyor

20:0314/10/2025, Salı
Mısır'da düzenlenen "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"nde Gazze'de ateşkes planı için imzalar atıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, imzalanan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. 20 rehinenin geri döndüğünü ve iyi durumda olduklarını ifade eden Trump, "Büyük bir yük kaldırıldı, ama iş bitmiş değil. Ölenler, söz verildiği gibi henüz geri getirilmedi. İkinci aşama hemen şimdi başlıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Dün de İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın durması için Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde imzalar atıldı.

ABD Başkanı Trump, ateşkes planına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

"Büyük bir yük kalktı ancak iş hala bitmedi"

Sosyal medya platformu Truth hesabından paylaşımda bulunan Trump, 20 rehinenin geri döndüğünü ve iyi durumda olduklarını ifade etti.

Büyük bir yükün kaldırıldığını ancak işin hala bitmediğini belirten Trump, ölen İsrail askerlerinin cesetlerinin getirilmediğini ifade ederek, "İkinci aşama hemen şimdi başlıyor." dedi.



