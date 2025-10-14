Trump: Gazze'de ikinci aşama hemen şimdi başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Dün de İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın durması için Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde imzalar atıldı.

ABD Başkanı Trump, ateşkes planına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

"Büyük bir yük kalktı ancak iş hala bitmedi"

Sosyal medya platformu Truth hesabından paylaşımda bulunan Trump, 20 rehinenin geri döndüğünü ve iyi durumda olduklarını ifade etti.