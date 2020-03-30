Dünya Trumptan korkunç koronavirüs açıklaması 200 bin ölümle bu süreci atlatırsak çok iyi
KORONAVİRÜS

Trump'tan korkunç koronavirüs açıklaması: 200 bin ölümle bu süreci atlatırsak çok iyi

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, ölüm vakalarının 2 hafta içinde tavan yapacağını söyleyerek, "Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygunlanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

2 HAFTAYA KADAR TAVAN YAPACAK

Virüs konusunda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, "Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz." diye konuştu.

  • Trump, Beyaz Saray'ın açıkladığı Kovid-19 önlemleri konusunda yeni bir karar aldıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek. Kovid-19 önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

Donald Trump, daha önceki "ülkeyi 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar tekrar eski haline getirmek istiyorum" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Ben bunu sadece bir temenni olarak söylemiştim." ifadesini kullandı.

200 BİN ÖLÜMLE ATLATIRSAK ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIK DEMEKTİR

Trump, Kovid-19 ile mücadeleden eskisinden daha güçlü çıkacaklarına inandıklarını belirterek, "Ancak zaferi kazanmadan önce galibiyet ilan etmekten daha kötü bir şey olamaz." dedi.

Başkan Trump, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Antony Fauci'nin "ABD'deki ölüm rakamlarının 100 bin ila 200 bini bulabileceği" açıklamasına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir."

BU MASKELER NEREYE GİDİYOR?

New York'taki hastanelerde "tıbbi malzeme yokluğu" yaşanabileceği endişelerine ilişkin de Trump ilginç bir iddia ortaya attı. Trump, şöyle dedi:

  • "Bir anda haftalık 10-20 bin maske ihtiyacı nasıl 300 bine çıkabiliyor? New York'taki hastanelerde bir işler dönüyor. Gazeteciler olarak siz bu meseleye bir bakmalısınız. Bu maskeler nereye gidiyor? Arka kapıdan başka yerlere mi gidiyor? Bu hastanelerde stokçuluktan da kötü şeyler dönüyor olabilir."

Trump, "ABD'nin şu anda dünyada en çok Kovid-19 vakasına sahip olması"na ilişkin "Şu anda dünyada diğer bütün ülkelerden daha çok test yapıyoruz. Bu nedenle de vaka sayılarımız yüksek çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ordusuna bağlı mühendis birliklerinin ve acil durum yetkililerinin New York'taki Javits Center fuar alanını hastaneye çevirdiklerini belirten Trump, "Yarın Javits Center'in Kovid-19 hastanesi olarak açılışına şahitlik etmek için New York'a gitmek istedim ancak Gizli Servis buna müsade etmedi." diye konuştu.

MUHABİRLERE YALAN HABER TEPKİSİ

Trump'ın basın toplantısına, sürekli yalan haberler yaptıklarını söylediği basın kuruluşları PBS ve CNN'in muhabirlerini azarlaması damga vurdu.

Donald Trump, Yamiche Alcindor'un "Daha önce bazı eyaletlerin ihtiyacından fazla talebi olduğunu söylemiştiniz." demesi üzerine böyle bir açıklamada bulunmadığını iddia etti.

Alcindor'un, hafta içinde Fox News'e yaptığı açıklamaları hatırlatması üzerine de Trump, Alcindor'un tehditvari konuştuğunu ve başka muhabirlerin vaktinden çaldığını söyledi.

Trump daha sonra da CNN muhabiri Jeremy Diamond'a "Senin açıklaman, sorun ve cevabın yalan. CNN yalan haberler yapıyor." diye bağırdı.

ABD'DEKİ GENÇLER VİRÜSTEN DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü Doktoru Deborah Birx de yaptığı açıklamada, sosyal mesafe koymanın fedakarlık gerektirdiğini bildiğini belirterek, "Ancak sosyal mesafenizi koruyarak, yüzlerce hayat kurtarabilirsiniz." dedi.

Birx, virüsün ABD'de 100 bin ila 200 bin kişinin canına mal olacağı tahminlerinin yanlış olmasını umduklarını dile getirerek, "ABD'de ne yazık ki genç kişiler Avrupa'daki gençlerden daha çok virüsten etkileniyor. Bu nedenle her model çok doğru olmayabiliyor." ifadesini kullandı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 124 bin 686'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 2 bin 191'e ulaştı.

Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
EKONOMİ
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor

Çin’de metroda saçılan paralara 'korona' korkusuyla kimse dokunamadı
DÜNYA
Çin’de metroda saçılan paralara 'korona' korkusuyla kimse dokunamadı

Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı: Kurala uymayan taksiciye ilk ceza kesildi
GÜNDEM
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı: Kurala uymayan taksiciye ilk ceza kesildi

Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber: Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi açılıyor
HAYAT
Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber: Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi açılıyor

Koronavirüs tedbirlerine uymayarak ev kiralayıp parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Koronavirüs tedbirlerine uymayarak ev kiralayıp parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı

Ankara’da umrecilerin tahliyeleri ertelendi: Bazılarının 'koronavirüs' testleri pozitif çıktı
GÜNDEM
Ankara’da umrecilerin tahliyeleri ertelendi: Bazılarının 'koronavirüs' testleri pozitif çıktı

ABD koronavirüs nedeniyle Çin'den tıbbi malzeme almaya başladı: 20 uçaktan sadece ilki Amerika'ya ulaştı
DÜNYA
ABD koronavirüs nedeniyle Çin'den tıbbi malzeme almaya başladı: 20 uçaktan sadece ilki Amerika'ya ulaştı

Tarım işçisine korona tedbiri: İşçilerin nakli ve barınma koşulları denetlenecek
EKONOMİ
Tarım işçisine korona tedbiri: İşçilerin nakli ve barınma koşulları denetlenecek

Sosyal izolasyondan taviz verilmemeli
DÜNYA
Sosyal izolasyondan taviz verilmemeli
Abone Ol Google News
14 gün kapatılsın

'14 gün kapatılsın'

Hem çalışanın hem de vatandaşın sağlığı riske atılıyor.
200 bin ölümle atlatırsak çok iyi

200 bin ölümle atlatırsak çok iyi

​Trump'tan korkunç koronavirüs açıklaması.
Bugünhizmete açılıyor

Bugün
hizmete açılıyor

​Dünyada sağlık sistemi çökerken Türkiye'de sevindiren haber.
İlk ceza kesildi

İlk ceza kesildi

​Yeni uygulama gece 00:01'de başladı: Yapacak bir şey yok, haklılar
Polis tek tek<br>tespit etti

Polis tek tek
tespit etti

Ev kiralayıp parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı.
Uzman önerisi<br>fiyatını uçuşa geçirdi

Uzman önerisi
fiyatını uçuşa geçirdi

​Pazara çıkan vatandaş sadece 3-5 adet alabiliyor.
Karantinadan kurtuluş anı

Karantinadan kurtuluş anı

14 gün sonra sağlıklı bir şekilde ailelerine koştular.
Adım dahi<br> atılması yasak

Adım dahi
atılması yasak

İşte karantinaya alınan ​8 ildeki 11 köy ve 2 mahalle.
Umrecilerin tahliyeleri ertelendi

Umrecilerin tahliyeleri ertelendi

​Bazılarının 'koronavirüs' testleri pozitif çıktı.
Gücümüz vefamız

Gücümüz vefamız

Bir haftada 545 bin yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşa ulaşıldı​.
Ordular karantinada

Ordular karantinada

​Koronavirüs salgını ülkelerin ordularını da tehdit ediyor.
Evde kal sağlıkla kal

Evde kal sağlıkla kal

​Yeni Şafak çağrıya kulak verdi, 'ortak manşete' destek oldu.
Bakan Koca'dan iddialara cevap

Bakan Koca'dan iddialara cevap

Koca: ​Verilerde tutarsızlık olduğu iddiaları tamamen asılsızdır.
İnfazda kritik hafta

İnfazda kritik hafta

​6 suç kapsam dışı olacak, bu hafta meclise gelecek.
6-9 ayda aşıyı üretebiliriz

6-9 ayda aşıyı üretebiliriz

Prof.Dr. Mustafa Şahin: Aşı için teknoloji TÜBİTAK'ın elinde bulunuyor.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
İtalya'da<br>51 doktor öldü

İtalya'da
51 doktor öldü

​6 bin civarında doktor ölüm tehlikesi altında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.