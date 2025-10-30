Yeni Şafak
Trump'tan Pentagon'a nükleer silah talimatı: Süreç hemen başlayacak

09:4430/10/2025, Perşembe
DHA
Trump'tan Pentagon'a nükleer silah testlerine başlama talimatı
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na ‘derhal’ nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak" ifadelerini kullandı.


ABD'nin ‘diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu’ belirten Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini kaydetti. Trump, “Nükleerin büyük yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler" açıklamasında bulundu.



