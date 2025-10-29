Yeni Şafak
Trump Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile görüştü

13:2929/10/2025, Çarşamba
DHA
Trump ile Lee görüşmesinden detay görüntüler.
Trump ile Lee görüşmesinden detay görüntüler.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Güney Kore’nin Gyeongju kentinde, Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile görüştü. Trump, Lee tarafından Gyeongju Ulusal Müzesi’nde resmi törenle karşılandı.


Lee, Kore Yarımadası'nda barışı sağlama çabaları nedeniyle Trump'a ülkenin en yüksek nişanı olan Mugunghwa Büyük Nişanı ile eski Silla Krallığı'na ait altın kraliyet tacının replikasını hediye etti.







