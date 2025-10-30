Yeni Şafak
Trump: Çin Devlet Başkanı Şi ile birçok konuda anlaşmaya vardık

09:2130/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
AA
Donald Trump - Şi Cinping
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde birçok konuda anlaştıklarını ifade etti.

ABD Başkanı
Donald Trump
, Çin Devlet Bakanı Şi ile Güney Kore’de yaptıkları görüşmenin ardından uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda,
"Birçok konuda hemfikiriz. Büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri hemen, hemen satın alınacak. Dikkat ettiyseniz Başkan Şi, dün Çin'in buna başlamasına izin verdi. Çin'in çok büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer ürünler satın almaya başlamasını takdir ettim. Bu çok hoş bir jestti. Ve bunun gibi birçok şey."
dedi.

Trump, görüşmede, fentanil ve öncül maddelerinin kontrolü konusunda Çin tarafının sıkı çalışmayı taahhüt ettiğini, bu yüzden ABD’nin bu gerekçeyle Çin’e getirdiği yüzde 20 ek tarifeyi, yüzde 10’a düşürdüğünü açıkladı.



"Hiçbir engel kalmadı"


Görüşme sonrası nadir toprak elementleri konusunda "hiçbir engelin kalmadığını" dile getiren Trump,
"Sanırım bunun sadece ABD'de değil, dünya çapında bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Yani nadir toprak elementleri üretmeye ve diğer ülkelerden gördüğünüz gibi nadir toprak elementleri ve diğer her şeyi satın almaya devam ediyoruz."
diye konuştu.

Trump, Çin ile tarifeler konusunda çok yakında bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını, arada çok fazla engelin kalmadığını, yıl sonuna kadar müzakerelerin süreceğini ve kalıcı bir anlaşmaya varmayı umduklarını belirtti.


#Çin
#Şi Cinping
#Trump
