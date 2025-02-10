Trump’tan Putin’e ateşkes telefonu

ABD Başkanı Donald Trump seçim vaatlerinden biri olan Ukrayna'da Savaşı bitirme sözünde ilk somut adımı attı. ABD başkanlarının kullandığı Air Force One jetinde Amerikan gazetesi New York Post'a röportaj veren Trump, Kiev ile Moskova arasındaki savaşa dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump röportajda, Ukrayna savaşını sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü belirtti. İki liderin kaç kez konuştuğu sorulduğunda ise Trump, "Söylemeyeyim daha iyi" dedi. Trump'ın açıklamasında Kremlin'den de doğrular nitelikte karşılık geldi.





"PUTİN İNSANLARIN ÖLMESİNİ İSTEMİYOR"

Putin'in savaş meydanındaki ölümleri "önemsediğine" savunan Trump, "İnsanların ölmesini durdurmak istiyor" ifadelerini kullandı. 2022'de başkan olsaydı üç yıllık savaşın "asla yaşanmayacağını" ileri sürdü. Trump ayrıca, savaşı sona erdirmek için somut bir planı olduğunu söyleyerek, "Umarım hızlı olur. Her gün insanlar ölüyor. Ukrayna'daki savaş çok kötü. Bu lanet şeyi bitirmek istiyorum" vurgusunu yaptı.





KREMLİN'DEN ÜSTÜ KAPALI DOĞRULAMA

Trump'ın açıklamalarına Rusya'dan teyit de geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile farklı kanallar üzerinden görüşmeler yapıldığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğüne yönelik açıklamasını "teyit edemeyeceğini veya yalanlayamayacağını" söyleyerek üstü kapalı kabul etti. Peskov, söz konusu iletişimlerin yoğunluğu nedeniyle kendisinin tüm gelişmelerden haberdar olamayacağına işaret ederek, "Bu nedenle, böyle bir görüşmeyi ne teyit edebilirim ne de yalanlayabilirim" ifadesini kullandı.





UKRAYNA İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Geçen hafta ABD 'nin Ukrayna'da ateşkese ilişkin bir planı, 14 Şubat'ta başlayacak Münih Geüvenlik Konferansı'nda açıklayacağını iddia edilmişti. Yine ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile biraraya gelmesi bekleniyor. Daha önce Trump, olası bir barış anlaşmasında güvenlik garantileri karşılığında Ukrayna'daki nadir toprak mineralleri ve gazına erişim için Zelenski ile 500 milyar dolarlık bir anlaşma yapmak istediği söyledi. Trump'ın belirttiği "nadir toprak elementlerinin" çoğu Rus işgali altındaki bölgelerde bulunuyor.





PLAN TASLAĞI SIZDIRILDI İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeyi amaçlayan planı olduğu belirtilen bir metin hafta sonu çeşitli Batılı ve Ukrayna medya organlarında yayınlandı. Ukrayna medyasında yer alan haberlerde Trump'ın Ukrayna'yı Paskalya yani 20 Nisan'a kadar Rusya ile ateşkesi kabul etmeye zorlamaya çalışacağı iddia edildi. Ukraynalıları şoke eden plana göre ilhak edilen topraklarda Rus egemenliği kabul edilecek. Ayrıca Ukrayna birlikleri ağustos ayında karşı saldırı başlattığı Rusya'nın Kursk bölgesinden ayrılmaya zorlanacak, Avrupalı güçlerden askerden arındırılmış bir bölgeyi denetlemesi istenecek. Bu birliğe Amerikan birlikleri dahil olmayacak. AB'den Ukrayna'ya önümüzdeki on yıl içinde 486 milyar dolara mal olabilecek yeniden inşa çabalarında yardımcı olması istenecek.





Prens Harry'e Meghan göndermesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te sınır dışı edebileceğini ima ettiği İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile yeterince sorunları olduğunu, kendisini sınır dışı etmek istemediğini belirtti. Prens Harry'yi sınır dışı etmekle "ilgilenmediğini" vurgulayan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım. Eşiyle (Meghan Markle) yeterince sorunları var. O (eşi) korkunç biri" ifadelerini kullandı.





Elon TikTok'u pas geçecek

Elon Musk, TikTok uygulamasınıı satın alma planı olmadığını belirtti. "Welt Documentary" adlı YouTube kanalı, Musk'ın 28 Ocak'ta katıldığı "WELT Ekonomi Zirvesi" oturumunun videosunu yayınladı. Musk, çevrim içi katıldığı oturumda, ABD'de yasaklanmasına ilişkin süreçte belirsizlik süren video paylaşım uygulaması TikTok'a ilişkin değerlendirmede bulundu. TikTok'u satın almakla ilgilenmediğini ifade eden Musk, "TikTok için bir teklif sunmadım. Sahibi olsaydım yapacaklarıma ilişkin bir planım da yok" diye konuştu.



